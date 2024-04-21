Штраф до 160 рублей. В МВД Беларуси рассказали, можно ли курить электронные сигареты в автобусах и на остановках

Опубликовано: 21.04.2024 10:43 , Обновлено: 21.04.2024

Согласно Декрету №2, который вступил в силу 27 июля 2019 года, к табачным изделиям приравниваются электронные системы курения, жидкости для заправки, а также "системы для потребления табака". Какие места лучше обходить стороной, если хочешь покурить, но при этом не нарваться на штраф до 160 рублей?

В УВД Брестского облисполкома рассказали, что в Беларуси, согласно закону, запрещено курить любые табачные изделия (сигареты, вейпы и т.п.) в следующих местах:

лифты, подвалы, лестничные клетки и другие “вспомогательные жилые помещения”;

автомобили, если в них перевозятся дети до 14 лет;

детские площадки;

рабочие места, расположенные в помещениях;

спортивно-оздоровительные лагеря, а также учреждения образования;

подземные переходы;

станции метро;

торговые центры и рынки;

остановки транспорта и посадочные площадки;

все виды общественного транспорта;

иные места, определённые законодательством.

Также в милиции напомнили, что к административной ответственности могут привлечь родителей, чей ребёнок до 16 лет будет курить в неположенном месте. Штраф — до 4 базовых величин (на сегодняшний день это 160 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в МВД Беларуси зафиксировали рост преступлений среди несовершеннолетних, связанных с вейпами. Как оказалось, подростки стали чаще похищать чужие, за что грозит даже тюремный срок.

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