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Штраф до 160 рублей. В МВД Беларуси рассказали, можно ли курить электронные сигареты в автобусах и на остановках

Штраф до 160 рублей. В МВД Беларуси рассказали, можно ли курить электронные сигареты в автобусах и на остановках
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Согласно Декрету №2, который вступил в силу 27 июля 2019 года, к табачным изделиям приравниваются электронные системы курения, жидкости для заправки, а также "системы для потребления табака". Какие места лучше обходить стороной, если хочешь покурить, но при этом не нарваться на штраф до 160 рублей?

В УВД Брестского облисполкома рассказали, что в Беларуси, согласно закону, запрещено курить любые табачные изделия (сигареты, вейпы и т.п.) в следующих местах:

  • лифты, подвалы, лестничные клетки и другие “вспомогательные жилые помещения”;
  • автомобили, если в них перевозятся дети до 14 лет;
  • детские площадки;
  • рабочие места, расположенные в помещениях;
  • спортивно-оздоровительные лагеря, а также учреждения образования;
  • подземные переходы;
  • станции метро;
  • торговые центры и рынки;
  • остановки транспорта и посадочные площадки;
  • все виды общественного транспорта;
  • иные места, определённые законодательством.

Также в милиции напомнили, что к административной ответственности могут привлечь родителей, чей ребёнок до 16 лет будет курить в неположенном месте. Штраф — до 4 базовых величин (на сегодняшний день это 160 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в МВД Беларуси зафиксировали рост преступлений среди несовершеннолетних, связанных с вейпами. Как оказалось, подростки стали чаще похищать чужие, за что грозит даже тюремный срок.

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