Можно ли белорусам пить алкоголь в припаркованном авто? Судья отменил «разрешение» ГАИ
Судья Минского района Виктор Шевцов заявил, что даже в припаркованном незаведенном автомобиле нетрезвый водитель в некоторых случаях может лишиться прав. Его доводы, кстати, противоречат заявлениям представителя ГАИ, сделанным чуть раньше. В каких именно случаях грозит штраф и даже лишение прав?
В пункте 2.74 ПДД указано, что управление транспортным средством – это воздействие на органы управления транспортного средства, приведшее к изменению его положения относительно первоначального. К органам управления относится рулевое колесо, коробка передач, стояночный тормоз, замок зажигания и прочее. Таким образом, управление машиной возможно и без запуска двигателя , констатировал судья в интервью для издания “Прысталічча”.
Тем самым любое воздействие на рычаги управления автомобиля в состоянии опьянения может повлечь ответственность, предусмотренную ст. 18.15 КоАП, предупредил Шевцов:
«Это снятие авто с ручного тормоза, езда «накатом» без запуска двигателя, смена парковочного места (даже если автомобиль проехал всего несколько метров) и запуск мотора для прогрева .
[inf]Наказание при выявлении у водителя от 0,3 до 0,8 промилле спирта включительно – штраф 100 базовых величин и лишение права заниматься определённой деятельностью на 3 года; более 0,8 промилле – 200 базовых величин с лишением права заниматься определённой деятельностью на 5 лет.[/inf]
В Гродно инспекторы ГАИ вычислили пьяного таксиста, пока тот ещё был пассажиром
Главное – не трогать
В начале декабря прошлого года в ГАИ Могилевской области сняли видео, в котором разъяснили белорусам, можно ли пить алкоголь в припаркованной машине, но с заведенным двигателем.
В ГАИ рассказали, можно ли белорусам пить алкоголь в заведенной машине
По словам инспектора, расписать спиртные напитки в заведенном автомобиле Правила дорожного движения не запрещают , присесть в автомобиль в нетрезвом состоянии, включить печку, послушать музыку – с точки зрения ПДД это не нарушение . Однако вспомним слова судьи Шевцова. Например, для того чтобы включить печку, в подавляющем большинстве автомобилей прежде нужно повернуть ключ в замке зажигания. Во многих авто аналогично – и с музыкой.
Давайте так: в нетрезвом состоянии водителю лучше вообще не трогать органы управления автомобиля, перечисленным выше. Права и деньги дороже.
Ранее Телеграф писал, что на территории Солигорского района сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Пежо». За рулем сидел мужчина 48 лет. Водительского удостоверения у него не оказалось. Как выяснилось позже, и не могло оказаться, поскольку ранее он распрощался с правами за езду в пьяном виде. Поехали в ГАИ. Вскоре туда же прибыла жена водителя. И не просто посочувствовать, а с готовым планом по вызволению супруга.
ГАИ остановила белоруса за нарушение. Но в итоге его жена попала под уголовку. За что?