Можно ли белорусам пить алкоголь в припаркованном авто? Судья отменил «разрешение» ГАИ

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Опубликовано: 23.02.2024 15:04 , Обновлено: 23.02.2024

Судья Минского района Виктор Шевцов заявил, что даже в припаркованном незаведенном автомобиле нетрезвый водитель в некоторых случаях может лишиться прав. Его доводы, кстати, противоречат заявлениям представителя ГАИ, сделанным чуть раньше. В каких именно случаях грозит штраф и даже лишение прав?

В пункте 2.74 ПДД указано, что управление транспортным средством – это воздействие на органы управления транспортного средства, приведшее к изменению его положения относительно первоначального. К органам управления относится рулевое колесо, коробка передач, стояночный тормоз, замок зажигания и прочее. Таким образом, управление машиной возможно и без запуска двигателя , констатировал судья в интервью для издания “Прысталічча”.

Тем самым любое воздействие на рычаги управления автомобиля в состоянии опьянения может повлечь ответственность, предусмотренную ст. 18.15 КоАП, предупредил Шевцов:

«Это снятие авто с ручного тормоза, езда «накатом» без запуска двигателя, смена парковочного места (даже если автомобиль проехал всего несколько метров) и запуск мотора для прогрева .

[inf]Наказание при выявлении у водителя от 0,3 до 0,8 промилле спирта включительно – штраф 100 базовых величин и лишение права заниматься определённой деятельностью на 3 года; более 0,8 промилле – 200 базовых величин с лишением права заниматься определённой деятельностью на 5 лет.[/inf]

В Гродно инспекторы ГАИ вычислили пьяного таксиста, пока тот ещё был пассажиром

Главное – не трогать

В начале декабря прошлого года в ГАИ Могилевской области сняли видео, в котором разъяснили белорусам, можно ли пить алкоголь в припаркованной машине, но с заведенным двигателем.

В ГАИ рассказали, можно ли белорусам пить алкоголь в заведенной машине

По словам инспектора, расписать спиртные напитки в заведенном автомобиле Правила дорожного движения не запрещают , присесть в автомобиль в нетрезвом состоянии, включить печку, послушать музыку – с точки зрения ПДД это не нарушение . Однако вспомним слова судьи Шевцова. Например, для того чтобы включить печку, в подавляющем большинстве автомобилей прежде нужно повернуть ключ в замке зажигания. Во многих авто аналогично – и с музыкой.

Давайте так: в нетрезвом состоянии водителю лучше вообще не трогать органы управления автомобиля, перечисленным выше. Права и деньги дороже.

Ранее Телеграф писал, что на территории Солигорского района сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Пежо». За рулем сидел мужчина 48 лет. Водительского удостоверения у него не оказалось. Как выяснилось позже, и не могло оказаться, поскольку ранее он распрощался с правами за езду в пьяном виде. Поехали в ГАИ. Вскоре туда же прибыла жена водителя. И не просто посочувствовать, а с готовым планом по вызволению супруга.

ГАИ остановила белоруса за нарушение. Но в итоге его жена попала под уголовку. За что?