Штраф до 30 базовых. Автоинструктор напомнил о пункте ПДД, который почти все белорусы забывают в лесу и на речке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.04.2025 09:40 , Обновлено: 08.04.2025

С наступлением весны многие белорусы открыли для себя сезон отдыха на природе и всё чаще посещают водоёмы, пляжи и леса. Как водится, на рыбалку и за грибами чаще всего едут на автомобиле, который всегда нужно где-то припарковать. Журналистка Telegraf.news поговорила с автоинструктором и узнала, куда ставить машину, чтобы не получить штраф, и действует ли определение "газон" к травяному покрытию в лесу.

О запрете парковки на газоне в черте населённого пункта известно каждому водителю, однако в вопросе стоянки на траве за городом многие автомобилисты пренебрегают данным правилом.

[info_b]Согласно п. 2.10. ПДД, газон — участок земли с естественным или искусственно созданным растительным , преимущественно травяным, покровом .[/info_b]

Между тем, как отметил автоинструктор Дмитрий Ярмолинский, определение газона касается и травы в лесу, на которой любят припарковаться отдыхающие.

[info_b]Дмитрий Ярмолинский — профессиональный автоинструктор в г. Минске. Автор YouTube-канала Avtoinstruktorminsk. Также ведёт блог, посвящённый практике вождения в Instagram.

[/info_b]

Какой штраф предусмотрен за парковку в лесу?

Водители, приехавшие в лес за грибами или на пикник и припарковавшиеся в неположенном месте, подпадают под статью КоАП РБ, в которой сказано, что остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влечёт наложение штрафа в размере 1 базовой величины (42 рубля).

Более того, если водитель, припарковавший автомобиль на траве, попадёт в поле зрения инспекции, то он может получить и больший штраф при обнаружении отягощающих обстоятельств.

“Помимо обычного штрафа, если припарковаться где-то на траве в лесу, можно ненароком нанести вред какому-то дереву или кустарнику, и тогда может статься, что придётся уплатить штраф до 200 базовых величин”, - напомнил Дмитрий Ярмолинский.

Речь идёт о статье 16.17 КоАП РБ, где указано, что повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влечёт наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин (от 210 до 1260 рублей), а на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 200 базовых величин (от 840 до 8400 рублей).

Также в статье прописаны штрафы за повреждение или уничтожение цветников и газонов, расположенных в населённых пунктах. С нарушителей могут взыскать до 50 базовых величин (2100 рублей), с индивидуальных предпринимателей – от 10 до 200 базовых величин (от 420 до 8400 рублей).

“На траве нельзя оставлять машину в лесу. Каждый, кто пренебрежёт этим правилом, должен быть готов к тому, что может приехать инспекция и оштрафовать. Кроме того, есть ещё такой момент: если ваш автомобиль будет мешать кому-то проехать или ситуация будет расценена как угрожающая жизни окружающих, то автомобиль вправе даже эвакуировать. В этом случае придётся оплатить ещё и издержки, затраченные на эвакуатор и стоянку”, - добавил эксперт.

[info_b]Это закреплено в статье 19 правил дорожного движения РБ. Так, если автомобиль припаркован с нарушением ПДД и создает препятствие для дорожного движения или является угрозой безопасности граждан, сотрудник ГАИ имеет право произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) данного транспортного средства. Нарушитель обязан оплатить эвакуацию и штрафстоянку.[/info_b]

Отправляясь на отдых на природу ищите места, где разрешена парковка. Фото: Shutterstock

“Поэтому, если вы собираетесь поехать на рыбалку, нужно по возможности искать специально отведённые места. Это могут быть какие-то дамбы или места вдоль дороги. То есть места, где большинство водителей оставляют свои автомобили, если нет специально оборудованной парковки”, - объяснил Дмитрий Ярмолинский.

Ранее Telegraf.news писал о том, что правила дорожного движения разрешают сменить зимнюю резину на летнюю уже с 1 марта, и некоторые водители, глядя на установившуюся солнечную и тёплую погоду, уже поспешили это сделать. Однако, по мнению Дмитрия Ярмолинского, придерживаться прописанной в правилах даты стоит условно и ориентироваться больше нужно на реальные погодные условия.

«Можно смело» — Инструктор из Минска назвал среднесуточную температуру, когда ставить летние шины