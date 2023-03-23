Кому из белорусов грозит штраф за разжигание костров? В МЧС назвали суммы

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Опубликовано: 23.03.2023 16:50 , Обновлено: 16.05.2023

С наступлением весны белорусы начинают разжигать костры. Кто-то — чтобы избавиться от сухих листьев и мусора, а кто-то — для жарки шашлыка или приготовления других блюд. В МЧС рассказали, когда разводить костер запрещено и какой штраф грозит за нарушение.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что костры на придомовых территориях разводить можно. Однако нужно соблюдать правила. Иначе грозит внушительный штраф и даже уголовная ответственность.

Правила разжигания костров в Беларуси

Спасатели назвали 7 главных правил, как разводить костры:

только в безветренную погоду;

при непрерывном контроле за процессом горения и тления;

место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности;

рядом нужно иметь емкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;

пламя и искры не должны попадать на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;

уходя, необходимо затушить угли до полного прекращения тления.

При этом запрещено :

выжигать сухую растительность, стерни;

разводить костры на торфяных грунтах, под кронами деревьев;

использовать для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).

[info_b]По данным МЧС, с начала 2023 года в Беларуси произошло уже 227 пожаров травы и кустарников на общей площади 48,88 га. Был травмирован 1 человек.[/info_b]

Какой штраф грозит белорусам за неправильное разведение костров?

Так, согласно статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов грозит:

штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (сейчас от 370 до 1100 рублей).

А согласно статье 16.41 КоАП за разведение костров в запрещенных местах предусмотрен:

штраф до 12 базовых величин (360 рублей).

Кроме того, в случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.