Кому из белорусов грозит штраф за разжигание костров? В МЧС назвали суммы
С наступлением весны белорусы начинают разжигать костры. Кто-то — чтобы избавиться от сухих листьев и мусора, а кто-то — для жарки шашлыка или приготовления других блюд. В МЧС рассказали, когда разводить костер запрещено и какой штраф грозит за нарушение.
В министерстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что костры на придомовых территориях разводить можно. Однако нужно соблюдать правила. Иначе грозит внушительный штраф и даже уголовная ответственность.
Правила разжигания костров в Беларуси
Спасатели назвали 7 главных правил, как разводить костры:
- только в безветренную погоду;
- при непрерывном контроле за процессом горения и тления;
- место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности;
- рядом нужно иметь емкость с водой, песком или огнетушитель, чтобы быстро потушить пламя;
- пламя и искры не должны попадать на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы;
- уходя, необходимо затушить угли до полного прекращения тления.
При этом запрещено :
- выжигать сухую растительность, стерни;
- разводить костры на торфяных грунтах, под кронами деревьев;
- использовать для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).
[info_b]По данным МЧС, с начала 2023 года в Беларуси произошло уже 227 пожаров травы и кустарников на общей площади 48,88 га. Был травмирован 1 человек.[/info_b]
Какой штраф грозит белорусам за неправильное разведение костров?
Так, согласно статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов грозит:
штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (сейчас от 370 до 1100 рублей).
А согласно статье 16.41 КоАП за разведение костров в запрещенных местах предусмотрен:
штраф до 12 базовых величин (360 рублей).
Кроме того, в случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.