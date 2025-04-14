Лукашенко подписал указ о создании госкомиссии для вступительной кампании 2025-го

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Опубликовано: 14.04.2025 19:29 , Обновлено: 14.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля подписал указ № 152 о создании государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году. Журналист Telegraf.news узнал, кого назначили главой этой комиссии и какие чиновники вошли в ее состав.

Так, председателем госкомиссии, которая будет следить в том числе за проведением централизованного экзамена (ЦЭ), стал не так давно назначенный заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Караник. Комиссия должна будет контролировать подготовку и проведение вступительной кампании как в вузы, так и в учреждения среднего специального образования.

Вот кого назначили заместителями главы госкомиссии:

Вячеслав Данилович - заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке,

Андрей Лобович - заместитель председателя Комитета госконтроля,

Сергей Сивец - председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

Конечно, в состав комиссии вошел и министр образования Андрей Иванец, также помощники президента - инспекторы по областям и Минску и не только.

Минобразования Беларуси назвало сроки приёма документов в вузы в 2025 году. Что важно знать?

[info_b]С полным составом комиссии можно ознакомиться в тексте [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/810/document-thumb__64810__original/64810.1744644680.a05e42c672.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] указа [/link]. [/info_b]

В президентской пресс-службе [link href=“https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-152-ot-14-aprela-2025-g” target=“_blank” rel=“noopener”] считают [/link], что реализация этого документа “позволит принимать в случае необходимости оперативные меры реагирования для исключения нарушений законодательства”.

Что важно знать выпускникам-2025?

Telegraf.news писал, что Минобразования в сентябре 2024-го определило точные сроки и формы выпускных экзаменов для учеников 9-х и 11-х классов (в том числе и ЦЭ). Проводить испытания школы будут со 2 по 13 июня 2025 года, а в качестве дополнительных сроков отвели семь дней в конце лета — с 18 по 25 августа.

Какие экзамены будут сдавать белорусские старшеклассники в 2025 году? Минобразования озвучило сроки

Еще мы рассказывали, что Министерство образования Беларуси своим постановлением № 195 от 16 декабря определило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2025 году. Так, это испытание запланировали провести с 26 мая по 5 июня.

Минобразования Беларуси опубликовало график проведения ЦТ в 2025 году

Также мы сообщали, что РИКЗ на своем сайте опубликовал спецификации к ЦТ и ЦЭ на 2025 год, и рассказали, что это за документы и чем они помогут белорусским выпускникам, которым предстоит в этом году сдавать испытания.

РИКЗ опубликовал спецификации ЦТ и ЦЭ на 2025 год. Что это и как помогут белорусским выпускникам?

Кроме того, Telegraf.news писал, что Минобразования разрешило белорусским абитуриентам в этом году записываться на подачу документов в вузы через интернет. Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов сообщил, что для записи на подачу документов онлайн абитуриентам достаточно будет зайти в свой личный кабинет на сайте РИКЗ.

Минобразования разрешило белорусским абитуриентам записываться на подачу документов в вузы по интернету. Как?