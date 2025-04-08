Опубликовано: 08.04.2025 17:18 , Обновлено: 08.04.2025

Власти Минска решили «навести порядок» в сфере кикшеринга (проката электросамокатов), ужесточив правила их использования. Новые сниженные лимиты скорости и расширенные запретные зоны стали, как отметил портал Onliner, неожиданностью не только для пользователей, но и для самих прокатных компаний, которые весьма критично оценили нововведения, хотя и заявили, что «принимают правила игры». В Мингорисполкоме же намекнули, что бизнес, возможно, «просто не понимает» всей глубины проблемы.

Напомним, главное изменение — максимальную скорость арендных самокатов в столице урезали: до 15 км/ч в пределах первого кольца, до 17 км/ч — в пределах второго, и до 20 км/ч — в остальной части города (ранее было до 25 км/ч). Кроме того, почти вдвое (с 107 до 200) увеличили число участков с «черепашьей» скоростью до 7 км/ч и расширили список мест, где арендные самокаты ездить не могут вовсе (учреждения образования, парки, скверы, станции метро и т. д.).

От 7 до 20 км/ч. В Минске ввели новые ограничения скорости для электросамокатов

Заместитель начальника УГАИ Минска Денис Ливанович объяснил это «анализом аварийности», «интенсивностью движения» и «большим числом обращений граждан». По его словам, число ДТП с участием всех средств персональной мобильности (СПМ) выросло в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом, а с участием именно шеринговых СПМ — аж в 3,8 раза.

При этом сам же представитель ГАИ признал, что использование арендных самокатов «колоссально растёт, причём не в два и не в три раза», но заявил, что, по мнению госорганов, это «никак не связано с параметром аварийности», которая должна снижаться или стоять на месте. Эта логика, видимо, и легла в основу решения «замедлить» всех.

На видео попало, как в Минске троллейбус насмерть сбил пенсионерку на электросамокате

Также в ГАИ напомнили о резонансных ДТП, где виновными, по итогам расследования, были признаны сами пользователи СПМ из-за нарушения ПДД или превышения скорости.

Анонсированы и будущие ужесточения: пользователей СПМ хотят обязать спешиваться на переходах и введут стандарт для классификации устройств.

Срок и 15 тыс. рублей штрафа? Суд в Минске показал, что будет, если сбить на электросамокате пешехода

Кикшеринговые компании восприняли новшества, по их собственным словам, «без особого энтузиазма». И Whoosh, и Eleven единодушно заявили, что:

Безопасность не повысится . Новые ограничения, по их мнению, чрезмерны и необоснованны, так как проблема не в скорости шеринговых самокатов (она и так была ограничена 25 км/ч, а средняя — 15-17 км/ч), а в поведении пользователей и, главное, в неконтролируемых частных СПМ, которые могут разгоняться хоть до 70 км/ч.

. Новые ограничения, по их мнению, чрезмерны и необоснованны, так как проблема не в скорости шеринговых самокатов (она и так была ограничена 25 км/ч, а средняя — 15-17 км/ч), а в поведении пользователей и, главное, в неконтролируемых частных СПМ, которые могут разгоняться хоть до 70 км/ч. Меры контрпродуктивны . Лимиты сделают аренду некомфортной и непривлекательной как транспорт (скорость, по их подсчётам, сравняется с пешеходной). Это спровоцирует пользователей либо вернуться к автомобилям, либо массово покупать быстрые частные самокаты, что снова приведёт к росту аварийности.

. Лимиты сделают аренду некомфортной и непривлекательной как транспорт (скорость, по их подсчётам, сравняется с пешеходной). Это спровоцирует пользователей либо вернуться к автомобилям, либо массово покупать быстрые частные самокаты, что снова приведёт к росту аварийности. Уничтожается суть услуги . Шеринг теряет смысл как быстрая и доступная альтернатива такси или личному авто. По данным компаний, до 90% поездок имели именно транспортный сценарий. С увеличением времени поездки на 20-40% и закономерным ростом её стоимости этот сегмент может пострадать.

. Шеринг теряет смысл как быстрая и доступная альтернатива такси или личному авто. По данным компаний, до 90% поездок имели именно транспортный сценарий. С увеличением времени поездки на 20-40% и закономерным ростом её стоимости этот сегмент может пострадать. Игнорируются альтернативы . Компании утверждают, что уже имели «медленные зоны» (10-15 км/ч) в проблемных местах и предлагали расширять их точечно, но власти выбрали путь «тотального замедления».

При этом бизнес подчеркнул, что поддерживает запреты в парках (Горького, Челюскинцев) и у школ. Глава Eleven Игорь Лемешевский резюмировал: «Да, мы принимаем правила игры, у нас нет возможности от них отказаться — это решение Мингорисполкома. Но мы приняли его, скажем так, без особого энтузиазма».

В Минске водитель сбила пешехода на электросамокате. Это первый случай в сезоне

В Мингорисполкоме признали, что меры «несколько неоднозначно восприняты операторами». Зампред комитета экономики Ольга Леошко высказала предположение: «Возможно, кто-то просто не понимает, что это сделано не просто так: есть определённые случаи, статистика».

А представитель ГАИ Ливанович пообещал, что меры «будут отрабатываться в течение сезона с учётом мнения коммерческих организаций, но не в ущерб безопасности», хотя и признал, что они отразятся на качестве услуг. Потерю времени в 25% на средней поездке он назвал «несущественной».

При этом Леошко не упустила случая похвалить кикшеринговый бизнес за прозрачность, рост налоговых поступлений (в 1,5 раза за год), двукратный рост флота (до 14,5 тыс. самокатов) и ответственный подход, выразив надежду, что до полного запрета самокатов в Минске дело не дойдёт.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что в Минске появился новый игрок на рынке аренды самокатов.

В Яндекс Go появятся самокаты? Минчане заметили на улицах новый кикшеринг