На видео попало, как в Минске троллейбус насмерть сбил пенсионерку на электросамокате

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Опубликовано: 03.01.2025 13:12 , Обновлено: 03.01.2025

В Минске утром 3 января троллейбус насмерть сбил 60-летнюю пенсионерку на электросамокате. ГАИ Минска опубликовала видео случившегося.

По предварительной [link href=“https://t.me/skgovby/12371” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Следственного комитета (СК), женщина ехала на электросамокате по улице Налибокской, троллейбус под управлением 51-летней женщины сбил пенсионерку при пересечении ею регулируемого пешеходного перехода.

Фото: СК Беларуси

Как [link href=“https://t.me/gaiminsk/40798” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link] в ГАИ Минска, около 8:26 водитель троллейбуса при повороте с улицы Колесникова на улицу Налибокскую не предоставила преимущество пенсионерке. При этом все обстоятельства и причины случившегося еще устанавливают.

Фото: ГАИ Минска

Следователи попросили очевидцев ДТП сообщить информацию о нем по телефонам (8017) 389-55-55 и (8029) 159-08-35.