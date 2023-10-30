Срок и 15 тыс. рублей штрафа? Суд в Минске показал, что будет, если сбить на электросамокате пешехода

Опубликовано: 30.10.2023 15:54 , Обновлено: 30.10.2023

Белорусам, которые передвигаются на электросамокатах, может грозить серьёзное уголовное наказание в случае ДТП с пешеходом. Как показала судебная практика, если вина "водителя" электросамоката, сбившего пешехода, будет доказана, сумма денежной компенсации может доходить до 15 тыс. рублей, а виновнику ДТП могут ещё и уголовный срок присудить.

Одно из таких дел на днях разбирал суд Борисовского района: весной этого года женщина на арендованном электросамокате по собственной невнимательности и неосторожности сбила двухлетнего ребенка. Тот упал и ударился головой о тротуарную плитку, в последствии медики констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтек головы. Судом такие травмы признаются “тяжкими телесными повреждениями”, так как несут потенциальную опасность для жизни.

В ходе разбирательств женщина полностью признала свою вину, однако, от уголовного наказания это её не спасло: 27 октября 2023 года суд вынес обвинительный приговор. Её признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 155 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За “причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности” её приговорили к ограничению свободы на полтора года, к счастью для женщины - без направления в исправительное учреждение.

“При назначении наказания суд учел, что обвиняемая чистосердечно раскаялась в совершенном преступлении, имеет на иждивении малолетнего ребенка, что признано смягчающими ответственность обстоятельствами. Обстоятельств, отягчающих ответственность, судом не установлено”, - процитировало решение суда издание “Единство”.

Что касается денежной компенсации, то суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск родителей пострадавшего мальчика и присудил обвиняемой выплатить 15 тыс. рублей за причиненный моральный вред. Кроме того, женщине также придётся оплатить госпошлину в 111 рублей и взять на себя судебные расходы законного представителя пострадавшего мальчика.

[info_b]В соответствии с обновленными Правилами дорожного движения, электросамокаты, а также гироскутеры, сигвеи, моноколеса, относятся к средствам персональной мобильности (СПМ). Люди, передвигающиеся с использованием СПМ, по ПДД приравниваются к пешеходам.[/info_b]

Напомним, в Минске следить за соблюдением скоростного режима “водителями” электросамокатов, велосипедов и других СПМ, начали в том числе и с помощью специальных камер.

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Кроме того, в некоторых случаях лиц на СПМ могут оштрафовать не только за превышение скорости, но и за езду без прав. Подобный прецедент в Беларуси уже был. Оказалось, что покупателям СПМ нужно обращать пристальное внимание на техдокументацию от завода-изготовителя.

Белоруса оштрафовали за езду без прав на электросамокате. Что происходит?