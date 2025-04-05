От 7 до 20 км/ч. В Минске ввели новые ограничения скорости для электросамокатов

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Опубликовано: 05.04.2025 17:25 , Обновлено: 05.04.2025

Минский городской исполнительный комитет решил резко ограничить максимальную скорость, с которой разрешается передвигаться по городу на арендных электросамокатах. О разных зонах действия скоростных ограничений, а также о том, коснутся ли они персональных электросамокатов, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Решение изменить порядок работы кикшеринговых сервисов Мингорисполком аргументировал их увеличившимся числом на столичных дорогах. Как пояснил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, введя ограничения скорости, городские власти рассчитывают снизить и само количество ДТП с участием тех, кто передвигается на подобных средствах персональной мобильности, и тяжесть последствий таких ДТП. Кроме того, в ГАИ рассчитывают, что это также снизит количество конфликтов между уязвимыми участниками дорожного движения.

Итак, городские власти поделили Минск на три условные зоны, в черте которых будут действовать своё ограничение максимальной скорости:

в пределах первого городского транспортного кольца (внутри зоны, ограниченной красной линией) можно будет ехать со скоростью не более 15 км/ч,

в пределах второго городского транспортного кольца (внутри зоны, ограниченной синей линией) – 17 км/ч,

на остальной территории – 20 км/ч (за пределами зоны, ограниченной синей линией).

Впрочем, на отдельных участках города максимальную скорость решили ограничить ещё больше - до 7 км/ч, а кое-где - вовсе запретить их, причём не только движение на них, но и парковку (то есть начать и завершить поездку на арендном электросамокате там будет нельзя).

Точные зоны полного запрета и зоны с минимальной скоростью в 7 км/ч в ГАИ не уточнили, но отметили, что данные ограничения коснутся (по крайней мере пока) только арендных электросамокатов. На персональные электросамокаты, которые есть в собственности многих белорусов, а также обычные самокаты и прочие средства персональной мобильности эти ограничения не действуют.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году средствам персональной мобильности решили запретить проезд по территории Верхнего города в Минске. Запрет будет действовал всё лето по выходным, то есть в период действия пешеходной зоны в Верхнем городе.

ГАИ запретила электросамокаты в центре Минска по выходным. Но не все