В Минске водитель сбила пешехода на электросамокате. Это первый случай в сезоне

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Опубликовано: 21.03.2024 12:00 , Обновлено: 21.03.2024

В Минске 21 марта водитель автомобиля Mazda наехала на пешехода с электросамокатом, его госпитализировали. Подробности привели в управлении Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел утром около 08:04. За рулем Mazda находилась 35-летняя женщина, она двигалась по улице Леонида Беды, при повороте направо на улицу Сурганова на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и наехала на 23-летнего молодого человека.

По информации ГАИ, он пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Молодого человека госпитализировали для обследования.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ГАИ белорусам напомнили, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим или пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также уступить дорогу велосипедистам.

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