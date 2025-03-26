В Яндекс Go появятся самокаты? Минчане заметили на улицах новый кикшеринг

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Опубликовано: 26.03.2025 18:44 , Обновлено: 26.03.2025

Похоже, в популярном приложении Яндекс Go скоро может появиться новая функция — аренда электросамокатов. Основанием для таких предположений стали сообщения минчан, заметивших на улицах столицы брендированные самокаты этого сервиса. Официально услуга пока не запущена.

Информацию о возможном скором старте нового кикшеринга распространило издание Onliner, ссылаясь на свидетельства своих читателей. Помимо физического появления жёлто-черных самокатов на улицах, горожане сообщали и о других признаках:

Некоторые пользователи замечали кратковременное отображение кнопки входа в сервис аренды самокатов в приложении Яндекс Go.

Отдельные читатели издания утверждают, что успели увидеть прорисованную карту Минска (включая деревню Копище) с зонами парковок и ограничениями скорости.

Также, по данным источника, компания уже не первый месяц набирает в Минске команду для обслуживания будущего парка самокатов.

Сервис кикшеринга от Яндекс Go работает в нескольких городах России, для Беларуси же это будет новый игрок. Ему предстоит конкурировать на столичном рынке с уже действующими операторами, такими как Whoosh, Eleven, Kolobike и другими.

Также читатели поделились с источником некоторыми расценками.

Фото: t.me/autoonliner

Журналисты Telegraf.news на всякий случай проверили актуальную версию приложения Яндекс Go. На данный момент опции аренды самокатов в Минске в нём действительно нет.

Обновлено А вот известный фудблогер уже протестировал новый сервис.

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