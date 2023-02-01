Кредиты, БПМ, сигареты, комета: Что изменится в Беларуси в феврале

Опубликовано: 01.02.2023 07:00 , Обновлено: 31.01.2023

В феврале жителей Беларуси ждут важные изменения. Например, должен немного повыситься бюджет прожиточного минимума (а вместе с ним некоторые пособия и пенсии), вырастут ставки единого налога, подорожают сигареты. А еще у белорусов появиться возможность увидеть невооруженным взглядом редчайшую зеленую комету.

БПМ подняли на 0,5%

Министерство труда и социальной защиты с 1 февраля подняло бюджет прожиточного минимума (БПМ) на 0,5%.

Теперь БПМ в среднем на душу населения составит 341 рубль 48 копеек (ранее был 339 рублей 83 копейки). Таким образом рост составил 1,65 рубля.

Вместе с этим пропорционально должны вырасти ряд пособий и пенсий.

Какие размеры БПМ утвердили по основным социально-демографическим группам, читайте по ссылке:

Минтруда Беларуси повысило БПМ с 1 февраля на 0,5%

Рост пособий на ребенка до 3-х лет

Также с 1 февраля вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Рост, по подсчетам Минтруда, составил 9%.

Пособия составят:

на первого ребенка – 605,99 BYN (+49,94 BYN);

на второго и последующих детей – 692,56 BYN (+ 57,08 BYN);

на ребенка-инвалида – 779,13 BYN (+ 64,21 BYN).

Пособия на детей до 3-х лет в Беларуси вырастут на 9%

Вырастут ставки единого налога

С февраля власти подняли ставки единого налога в 1,5−3 раза. Это прописано в обновленном Налоговом кодексе. Повышение затронет почти все 37 видов деятельности.

Сумму налога будут рассчитывать, учитывая род занятий и место жительства. Например, репетитору в Минске нужно будет заплатить 164 рубля (ранее 82), в областных центрах — 152 рубля (ранее 76).

Снизят ставки по кредитам

В феврале должны упасть ставки по некоторым банковским кредитам.

Это связано с решением Национального банка снизить расчетные величины стандартного риска (РВСР):

для физлиц — до 17,14% (ранее 18,24%);

для юрлиц — до 12,82% (ранее 13,77%).

Напомним, на этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

Новые суммы за коммуналку

С 1 января в Беларуси подорожали коммунальные услуги. Уже в феврале жители увидят в своих «жировках» новые суммы.

Например, за обычную двухкомнатную квартиру придется платить на 9−10 рублей больше, чем ранее.

Подорожают сигареты

Некоторые виды сигарет с 1 февраля подорожают в Беларуси.

Например, на 30 копеек вырастет цена на ряд сигарет Pall Mall и Kent; на 20 копеек — часть Kent и Rothmans.

А еще производители пообещали выпустить новые виды сигарет.

Подробнее — по ссылке:

Некоторые сигареты подорожают в Беларуси с 1 февраля

Плата за выезд из Беларуси

Власти Гродненской, Витебской и Брестской областей продлили сбор за пересечение границы на автомобиле. Решение вступает в силу с 1 февраля.

Плата за выезд из Беларуси составит 1 базовую величину (сейчас 37 рублей).

Однако есть исключения, о которых можно почитать по ссылке:

В Гродненской области продлили плату за выезд из Беларуси на 2 года

Редчайшая Зеленая комета

У белорусов, при благоприятных условиях, 1-2 февраля появиться возможность увидеть Зеленую комету без специального оборудования. В последний раз она приближалась к Земле во времена Каменного века.

Ищите ее возле Полярной звезды, которая является самой яркой звездой созвездия Малой Медведицы. Важно, чтобы наблюдению за кометой не помешала луна

К Земле летит зеленая комета, которую можно увидеть лишь раз в жизни