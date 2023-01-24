К Земле летит зеленая комета, которую можно увидеть лишь раз в жизни

Опубликовано: 24.01.2023 07:00 , Обновлено: 23.01.2023

Зеленая комета C/2022 E3 (ZTF), которую не видели со времен каменного века, приблизится к Земле уже 1-2 февраля. Люди смогут наблюдать за ней без специального оборудования.

Эксперты говорят, что те, у кого нет оборудования, должны попытаться поймать зеленую комету 1 и 2 февраля, когда она будет наиболее ярко смотреться на фоне ночного неба.

Ищите ее возле Полярной звезды, которая является самой яркой звездой созвездия Малой Медведицы.

Но важно, чтобы наблюдению за кометой не помешала луна. Ведь ее яркий свет заглушит сияние кометы, пишет Sky News.

НАСА описало редкий пролет кометы как «потрясающую возможность установить личную связь с ледяным гостем из далекой внешней Солнечной системы».

К слову, в следующий раз ее можно будет увидеть через 50 тысяч лет.