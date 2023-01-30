Некоторые сигареты подорожают в Беларуси с 1 февраля
Некоторые виды сигарет с 1 февраля подорожают в Беларуси. Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о заявленных и применяемых максимальных розничных ценах на них.
Так, на 30 копеек подорожают Pall Mall Blue, Pall Mall Azure, Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Amber, Pall Mall Nano Coral, Pall Mall Superslims Azure.
Также 30 копеек поднимется цена на Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent Switch, Vogue La Cigarette Lilas и Menthe.
А на 20 копеек — на Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Feel Aroma, Kent Crystal Blue, Rothmans Blue, Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral, Rothmans Click Purple, Rothmans Click Hit, Rothmans of London Blue, Rothmans of London Silver.
Кроме того, производители пообещали выпустить новые виды сигарет. Например, «Табак-инвест» — Rothmans Click Hit (4,30 рубля), а «Интер Тобакко» – RB Perliamutr Azure (2,85 рубля) и RB Perliamutr Rich Blue (2,85 рубля).
[info_b]Все цены можно посмотреть по ссылке.[/info_b]