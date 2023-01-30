Минтруда Беларуси повысило БПМ с 1 февраля на 0,5%

Опубликовано: 30.01.2023 13:10 , Обновлено: 30.01.2023

Министерство труда и социальной защиты Беларуси выпустило постановление № 1 от 26 января 2023 г., согласно которому повысило бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 февраля на 0,5%.

Согласно документу, теперь БПМ в среднем на душу населения составит 341 рубль 48 копеек (ранее был 339 рублей 83 копейки). Таким образом рост составил 1,65 рубля.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – 377, 14 руб.;

пенсионеры – 256,70 руб.;

дети в возрасте до трех лет – 217,39 руб.;

дети в возрасте от трех до шести лет – 300,03 руб.;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 365,76 руб.

Напомним, что пропорционально росту БПМ должны измениться и размеры::

государственных пособий семьям, воспитывающим детей;

социальных пенсий;

повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Новый размер БМП будет действовать по 30 апреля 2023 года.