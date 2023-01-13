В Гродненской области продлили плату за выезд из Беларуси на 2 года
Гродненский областной совет депутатов вслед за Витебским продлил местный сбор за пересечение границы почти на 2 года. Это прописано в решении №466 от 29 декабря.
Документ вступит в силу с 1 февраля и должен действовать до 1 января 2025 года.
Плата за выезд из Беларуси в Гродненской области составит 1 базовую величину (сейчас 37 рублей).
Однако, как всегда, есть исключения. Сбор взимать не будут с:
- представителей госорганов Беларуси, которые исполняют служебные обязанности (при наличии подтверждающих документов);
- граждане, выезжающие для получения медицинской помощи и сопровождающие их лица (при наличии решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения);
- лица, сопровождающие малолетних детей, следующих на лечение в санаторно-курортные учреждения (при наличии подтверждающих документов);
- иностранцы, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов для участия в мероприятиях на территории Беларуси (при наличии подтверждающих документов);
- иностранцы и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100%, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;
- лица, выезжающие из Беларуси с похорон членов семьи или близких родственников (при наличии подтверждающих документов);
- лица, выезжающие из Беларуси по постановлениям о депортации (высылке) (при наличии подтверждающих документов).
Напомним, ранее аналогичное решение приняли в Витебской области.
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