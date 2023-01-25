Пособия на детей до 3-х лет в Беларуси вырастут на 9%

Опубликовано: 25.01.2023 09:17 , Обновлено: 25.01.2023

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что с 1 февраля вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Рост, по подсчетам ведомства, составил 9%.

Так, по информации министерства, с 1 февраля пособия составят:

на первого ребенка – 605,99 BYN (+49,94 BYN);

на второго и последующих детей – 692,56 BYN (+ 57,08 BYN);

на ребенка-инвалида – 779,13 BYN (+ 64,21 BYN).

Напомним, выплаты пересчитывают дважды в год: с 1 февраля и с 1 августа.

Кроме того, с 1 февраля должны пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка, который зависит от бюджета прожиточного минимума. Однако суммы пока неизвестны.