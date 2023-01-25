Пособия на детей до 3-х лет в Беларуси вырастут на 9%
В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили, что с 1 февраля вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Рост, по подсчетам ведомства, составил 9%.
Так, по информации министерства, с 1 февраля пособия составят:
- на первого ребенка – 605,99 BYN (+49,94 BYN);
- на второго и последующих детей – 692,56 BYN (+ 57,08 BYN);
- на ребенка-инвалида – 779,13 BYN (+ 64,21 BYN).
Напомним, выплаты пересчитывают дважды в год: с 1 февраля и с 1 августа.
Кроме того, с 1 февраля должны пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка, который зависит от бюджета прожиточного минимума. Однако суммы пока неизвестны.
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