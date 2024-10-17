Как белорусам утеплить дом или квартиру без лишних трат? Понадобится один летний девайс и подушки

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Опубликовано: 17.10.2024 13:57 , Обновлено: 17.10.2024

С приходом осени многие жители Беларуси сталкиваются с необходимостью утепления жилья. Нередки ситуации, когда и батареи уже работают, а долгожданного тепла в доме нет. Если отопительный сезон начался, а температура в квартире или доме ниже комфортной, значит, дело в утечке тепла. Вот способы, как исправить ситуацию, не делая масштабный ремонт.

Почему важно утеплять помещение во время отопительного сезона

Причин несколько:

Экономия энергии. Хорошая теплоизоляция помогает снизить потери тепла через стены, окна и двери. Это позволяет уменьшить потребление энергии для поддержания комфортной температуры в помещении и значительно сэкономить на отоплении квартиры или дома. Комфорт. Утеплённое помещение лучше сохраняет тепло, что делает его более уютным и приятным для проживания. В таком помещении легче поддерживать стабильную температуру даже при резких перепадах наружной температуры. Здоровье. Тёплое и сухое помещение менее подвержено образованию плесени и грибка, которые могут негативно влиять на здоровье людей, особенно тех, кто страдает аллергиями или респираторными заболеваниями. Защита окружающей среды. Меньшее потребление энергии приводит к снижению выбросов углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу, что способствует защите окружающей среды.

Перед утеплением жилья нужно проанализировать текущее состояние помещений. Оцените теплоизоляцию стен и входной двери, проверьте состояние батарей и посмотрите, нет ли щелей и трещин в рамах и подоконниках. Это позволит определить области, нуждающиеся в утеплении, способы и используемые материалы.

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Как правильно утеплить окна?

Реальность такова, что самые большие теплопотери в жилье происходят через окна, поэтому утепление дома следует начать именно с них. Лучше провести комплексную работу по утеплению, установив уплотнители, заделав, при необходимости, щели и наклеив теплосберегающую плёнку. В первую очередь это касается старых окон с деревянными рамами, но и пластиковые окна со временем могут начать пропускать холодный воздух внутрь помещения.

Установка уплотнителей

Уплотнитель обеспечивает герметичность оконной конструкции и предотвратит проникновение холодного воздуха внутрь помещения. Если старые уплотнители износились, их нужно заменить на новые. Если уплотнителей нет, их лучше поставить для лучшей теплоизоляции окон.

[info_b]Важно: перед установкой уплотнителей стекла, рамы и подоконники нужно тщательно очистить от пыли и грязи, чтобы изоляционный материал прочно приклеился.[/info_b]

Заделка щелей и использование теплосберегающей плёнки

Для герметизации стыков между окнами и стенами можно использовать различные материалы, такие как монтажная пена, силиконовые герметики или термоизоляционные ленты. Они помогут заполнить щели и устранить сквозняки.

Теплосберегающая плёнка — ещё один удобный и быстрый способ утепления окон. Такая плёнка пропускает солнечные лучи внутрь помещения, а благодаря теплоотражающей стороне не даёт теплу уйти в обратном направлении. Минус этого способа утепления — плёнка рассчитана лишь на один сезон эксплуатации.

Замена старых окон на новые

Теплоизоляция старых окон с деревянными рамами может быть очень затратной, а делать утепление придётся ежегодно. Лучше поставить новые стеклопакеты, которые не будут пропускать холодный воздух внутрь помещения. Чтобы новые окна как можно дольше сохраняли хорошую теплоизоляцию, за ними необходимо ухаживать — регулярно проверять состояние уплотнителей и герметичность стыков.

Тепловые подушки

Даже если у подоконника нет щелей или трещин, от холодных стёкол может поступать холодный воздух. Сохранить тепло помогут тепловые подушки. Длинные подушки в форме трубочек можно сшить самостоятельно или заказать. Их можно размещать на подоконнике или подкладывать под двери, закрывая доступ холодному воздуху.

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Как правильно утеплить двери

Утепление дверей — важный этап подготовки к отопительному периоду. Существует несколько способов утепления входных и межкомнатных дверей:

Установка уплотнителя по периметру дверного полотна. Это поможет устранить щели между дверью и коробкой, через которые может проникать холодный воздух.

Заполнение пустот между стенами и дверным косяком теплоизоляционного материала. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию.

Использование дополнительного слоя утеплителя внутри двери. Это может быть поролон, минеральная вата или другой материал.

Обшивка двери снаружи специальными панелями или досками. Это поможет сохранить тепло внутри помещения и улучшить внешний вид двери.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор способа утепления зависит от особенностей вашей двери и условий эксплуатации.

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Как повысить эффективность работы батарей?

Если утечек тепла в квартире или доме нет, но в комнатах холодно при работающих батареях, дело может быть в них.

Генеральный директор компании «Окна 2.0» Игорь Уланов посоветовал регулярно проверять радиаторы отопления и проводящие трубы на наличие осадка. Из-за него размер отверстий в подводящих трубах может быть недостаточен для нормального потока тёплого водоснабжения. Если радиатор плохо греется, нужно заменить его или подводящие трубы на новые.

Также важно своевременно удалять пыль и грязь с поверхности радиаторов, чтобы предотвратить снижение эффективности работы батареи.

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Для очистки радиатора от пыли удобно использовать мягкую щётку или пылесос. До труднодоступных мест поможет добраться старая зубная щётка.

Для очищения радиатора от грязи можно использовать мягкое моющее средство, влажную ткань или салфетки для уборки. После завершения влажной уборки батарею желательно вытереть насухо.

В квартире или доме может быть холодно из-за того, что количества батарей просто недостаточно для обеспечения комфортного тепла. Это возможно, если вы заменили старые радиаторы на современные, но не рассчитали нужное количество секций. Такое возможно и в новом доме, если застройщик установил недостаточное количество батарей для отопления квартиры.

Кроме того, важно правильно расставить мебель в доме относительно батареи для улучшения теплоотдачи. Если возможно, размещайте диваны, кресла и столы на расстоянии от батареи. Мебель не должна блокировать поток тепла от радиатора к комнате.

Избегайте использования декоративных экранов перед радиаторами, так как они могут препятствовать свободному движению воздуха и снижать эффективность обогрева.

Нередко радиатор отопления закрывают шторами. Это не лучшее решение в холодное время года. Ткань мешает свободной циркуляции воздуха и забирает тепло на себя.

[info_b]Любопытный лайфхак: быстрее обогреть комнату поможет вентилятор. Его нужно поставить у батареи, включить, и тёплый воздух будет быстрее перемещаться вглубь комнаты.[/info_b]

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Дополнительные способы утепления помещения

Холодные стены — проблема для многих многоэтажных домов. В этом плане угловые комнаты наиболее уязвимы. Даже при исправной системе отопления в таких квартирах бывает прохладно. Утеплить квартиру изнутри можно при помощи специальной теплоизоляционной штукатурки. Она практически не увеличивает толщину стены и образует с ней единое целое. У тёплой штукатурки есть и другой плюс — она улучшает акустику в помещении. В комнате станет не только теплее, но и тише.

Кроме того, теплоизоляционной штукатуркой можно обработать не всю комнату, а только те места, из которых дует.

Также холодную стену можно прикрыть большим шкафом или стеллажами.

Жители первых этажей часто страдают от холодных полов. Система обогрева «тёплый пол» не всем по карману, но есть и другие способы утепления пола. Ковёр из натуральной шерсти не только поможет сохранить тепло в помещении, но и сделает его более уютным.

Для утепления прихожей и коридоров можно использовать ковровые дорожки. Весной ковры можно убрать до следующих холодов.

Осенью лёгкие шторы лучше заменить на вариант из плотного текстиля — он лучше блокирует сквозняки.

Ранее Telegraf.news писал, что делать, если вы ощущаете некомфортный холод в доме, пронизывающий стены, несмотря на невероятно горячие батареи. У этой проблемы могут быть различные причины — от плохой изоляции до неэффективной системы отопления. Разобрались, на какие факторы нужно обязательно обратить внимание в первую очередь и как вернуть в жилище тепло и уют.

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