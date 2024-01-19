Что делать, если зимой сохнут кончики листьев комнатных растений? Устраните эту распространенную причину

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Опубликовано: 19.01.2024 10:52 , Обновлено: 19.01.2024

Уход за комнатными растениями зимой может стать непростой задачей даже для опытных любителей цветов. Одной из проблем в этот период является засыхание кончиков и краев листьев, которое негативно сказывается на эстетической ценности всего растения. Но, к счастью, это явление можно значительно уменьшить или даже полностью устранить.

Почему зимой засыхают кончики листьев комнатных растений?

Эта проблема затрагивает очень многие виды комнатных растений. Однако причины, как правило, одни и те же.

Увядание кончиков горшечных цветов - круглогодичное явление, которое усиливается в отопительный период, и это вполне естественно. Ведь подавляющее большинство горшечных цветов родом из теплых и влажных регионов — поэтому они любят тепло. Однако оно должно сочетаться с достаточной влажностью.

Откажитесь от такого полива комнатных растений зимой. Как избежать смертельной корневой гнили?

Само по себе тепло от горячих радиаторов в сочетании с сухим воздухом для комнатных растений очень вредно. Оптимальный уровень влажности для тропических растений составляет около 80%, что на 30% выше, чем типичный уровень для отапливаемых помещений зимой, который составляет около 50%. Для человека такие условия в самый раз, но чувствительные растения, родившиеся в тропиках, требуют определенного ухода, чтобы и дальше радовать хозяев своим прекрасным внешним видом.

Наиболее подвержены увяданию кончиков листьев:

драцены;

пальмы;

травянистые растения;

монстеры;

филодендроны.

Их листья вянут из-за того, что в отапливаемых помещениях резко падает уровень влажности, а сухой воздух напрямую влияет на состояние растений.

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Как предотвратить увядание кончиков листьев?

Чрезмерный полив комнатных растений в зимний период может губительно сказаться на корневой системе, а именно привести к корневой гнили. Единственным решением для улучшения внешнего вида увядающих листьев является повышение влажности воздуха в помещении.

Повысить влажность в помещении можно различными способами, один из которых - поставить на радиатор посуду, наполненную водой, или мокрое полотенце.

Более сложным, но и более дорогим решением является использование специального увлажнителя воздуха. Подобные увлажнители выпускаются в самых разных формах, а самые дизайнерские из них можно удачно вписать в дизайн всего интерьера.

Также нелишним будет регулярно опрыскивать растения из пульверизатора, наполненного водой комнатной температуры. Однако это касается только тех растений, листья которых не покрыты волосками.

Кому обязательно нужен увлажнитель воздуха? Узнали, как выбрать лучший прибор