Почему в доме сильно шумят батареи? Эксперты рассказали, что белорусам с этим делать

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Опубликовано: 02.11.2023 13:55 , Обновлено: 02.11.2023

Комфорт и уют в доме иногда может нарушить шум от радиаторов отопления. Существует множество причин, почему батареи издают неприятный гул или бульканье. Рассказываем, стоит ли тревожится и что делать в таком случае.

Причины шума в батареях

Радиаторы отопления могут издавать различные звуки. Это может быть гудение, стуки, скрежеты, бульканье, свист и даже вой. И на это все есть свои причины.

Иногда шумы могут быть неотъемлемой частью системы центрального отопления, иногда — “симптомом неисправности”.

Эксперты выделяют следующие серьезные причины:

попадание воздуха в систему отопления;

засорение стояка или батареи;

вибрация насоса;

образование в трубах известкового налета;

высокое давление теплоносителей в трубах;

утечка теплоносителя;

нарушения в работе циркуляционного насоса

неправильная установка радиаторов и труб;

плохая шумоизоляция труб;

и много другое.

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Что делать?

Если вы постоянно слышите легкий треск, единичное постукивание и другие тихие и ненавязчивые звуки (которые вы даже не замечаете), то, скорее всего, в этом нет ничего страшного.

Но если внезапно появились пугающие гул, сильное журчание и бульканье, щелчки и стуки, стоит обратиться к специалистам. Белорусы могут позвонить в эксплуатирующую организацию или по номеру 115.

Кстати, по санитарным нормам максимально допустимый уровень звука в жилых помещениях в любое время года с 7.00 до 23.00 составляет 55 дБА (акустических децибел) и 45 дБА (с 23.00 до 7.00), пишет aif.by. Чтобы его замерить, можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу по месту проживания.

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