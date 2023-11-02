Почему в доме сильно шумят батареи? Эксперты рассказали, что белорусам с этим делать
Комфорт и уют в доме иногда может нарушить шум от радиаторов отопления. Существует множество причин, почему батареи издают неприятный гул или бульканье. Рассказываем, стоит ли тревожится и что делать в таком случае.
Причины шума в батареях
Радиаторы отопления могут издавать различные звуки. Это может быть гудение, стуки, скрежеты, бульканье, свист и даже вой. И на это все есть свои причины.
Иногда шумы могут быть неотъемлемой частью системы центрального отопления, иногда — “симптомом неисправности”.
Эксперты выделяют следующие серьезные причины:
- попадание воздуха в систему отопления;
- засорение стояка или батареи;
- вибрация насоса;
- образование в трубах известкового налета;
- высокое давление теплоносителей в трубах;
- утечка теплоносителя;
- нарушения в работе циркуляционного насоса
- неправильная установка радиаторов и труб;
- плохая шумоизоляция труб;
- и много другое.
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Что делать?
Если вы постоянно слышите легкий треск, единичное постукивание и другие тихие и ненавязчивые звуки (которые вы даже не замечаете), то, скорее всего, в этом нет ничего страшного.
Но если внезапно появились пугающие гул, сильное журчание и бульканье, щелчки и стуки, стоит обратиться к специалистам. Белорусы могут позвонить в эксплуатирующую организацию или по номеру 115.
Кстати, по санитарным нормам максимально допустимый уровень звука в жилых помещениях в любое время года с 7.00 до 23.00 составляет 55 дБА (акустических децибел) и 45 дБА (с 23.00 до 7.00), пишет aif.by. Чтобы его замерить, можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу по месту проживания.
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