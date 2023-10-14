Как проверить есть ли воздух в батарее? Вот, что нужно сделать в начале отопительного сезона

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Опубликовано: 14.10.2023 07:33 , Обновлено: 13.10.2023

Осенью, с первыми холодами, начинается отопительный сезон. Часто оказывается, что радиаторы в наших квартирах и домах недостаточно горячие или не греют вообще. Причиной может быть воздушная пробка. Как проверить есть ли воздух в радиаторе?

Если батарея нагревается лишь частично, обычно это признак того, что в нем есть воздух. В случае с панельными радиаторами, которые являются наиболее популярными в нашей стране в последнее время, мы проверяем верхнюю и нижнюю части устройства. Если существует значительная разница температур между верхом и низом, например, низ горячий, а верх совершенно холодный, необходимо прокачать батарею отопления.

А вот в чугунных радиаторах можно определить наличие в них воздуха по тому факту, что некоторые ребра горячие, а некоторые полностью холодные. Бывает и так, что радиатор совсем холодный.

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Распознать воздушную пробку мы также можем по звукам, доносящимся из радиатора. Если после включения вместо монотонного шума вы слышите бульканье , это тоже сигнал о том, что радиатор необходимо провентилировать.

Что делать, если в радиаторе воздух?

Воздух в батарее отопления не является техническим дефектом. Поэтому не требует специализированного ремонта. Просто воздух попал в радиатор и блокирует поток воды. Надо развоздушить.

Это означает, что мы выпускаем воздух, чтобы вода могла нормально течь по водяным каналам по всему радиатору. Прокачка производится с помощью плоской отвертки или специального ключа. После ослабления вентиляционного отверстия на радиаторе воздух должен выходить через выпускное отверстие. После этого вы услышите характерное шипение. Когда из выпускного отверстия начнет течь вода, это означает, что из водяных каналов удален весь воздух.

Посмотрите видеоинстркцию опытного мастера, как быстро развоздушить панельную батарею-радиатор:

Зачем нужно развоздушивать радиатор?

Если вы заметили, что радиаторы требуют прокачки, то делать это следует в самом начале отопительного сезона. Если вы этого не сделаете и ваши радиаторы будут включены, вам все равно придется оплатить счет за отопление. Хоть квартиру они особо и не отапливали.

Еще одним побочным эффектом отсутствия достаточного уровня отопления может стать появление плесени на стенах.

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Если вы не уверены, есть ли воздух в радиаторе, вы можете проверить это самостоятельно. Действуйте так же, как на видео выше. Используйте ключ для развоздушивания или плоскую отвертку, чтобы ослабить клапан. Если из отверстия сразу потечет вода, значит, каналы полностью ей заполнены.

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