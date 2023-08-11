Иванец объявил, что в Беларуси нет платного образования. Распределять будут всех?

Опубликовано: 11.08.2023 11:06 , Обновлено: 11.08.2023

В Беларуси сегодня "нет платного образования". Такое заявление сделал глава профильного ведомства Андрей Иванец. По его словам, платное образование в стране реализуется по дотационному принципу, то есть часть затрат на подготовку специалиста на платном отделении берет на себя государство. Означает ли это, что после окончания вузов распределять будут не только бюджетников, но и платников? Попытались разобраться.

Выступая в четверг, 10 августа, на пресс-конференции, посвященной окончанию летней вступительной кампании в Беларуси, министр образования заявил, что сегодня “государство осуществляет прямую дотацию на уровне 30-50%” для студентов, обучающихся на платной основе.

“Те ребята, которые поступают на платную форму обучения, возмещают затраты, которые идут на их обучение в лучшем случае на 70%. По ряду специальностей – медицинским, творческим – процент возмещения составляет только 50%”, – процитировало Иванца агентство Sputnik.

По словам министра, это “важный тезис”, который “должны осознавать и родители, и абитуриенты”. Говоря о повышении стоимости обучения на платной основе, Иванец отметил, что цены в этом году выросли “очень сдержанно” (не более, чем на 7%) и “значительно медленнее, чем рост заработных плат и благосостояния населения”.

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“Платное образование – это форма социальной поддержки нашей молодежи при получении высшего образования”, – подчеркнул руководитель профильного министерства.

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Будет ли в Беларуси распределять студентов-платников?

Напомним, что ещё осенью прошлого года Министерству образования и руководителям белорусских вузов была поставлена поставлена задача — распределять после завершения обучение не только выпускников-бюджетников, но и тех, кто за обучение платил из собственного кармана. Такое распоряжение озвучила 16 ноября председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

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Тогда мы выяснили, что пока принудительно распределять студентов-платников по окончании обучения вузы не имеют права, согласно положениям Кодекса об образовании. Однако, в Кодексе есть оговорка, которая позволяет скорректировать порядок распределения выпускников постановлением Совмина или указом президента, и для этого даже не понадобится исправлять сам Кодекс об образовании.

Комментируя распоряжение Кочановой, Андрей Иванец в ноябре объяснял, что обязывать выпускников платной формы “распределяться” пока не будут, а будут “активно предлагать им использовать такую возможность, показывать ее преимущества”.

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Ранее Телеграф также сообщил, что министр образования Андрей Иванец в марте 2023 года утверждал, что белорусские абитуриенты смогут летом подавать документы сразу в несколько вузов. Однако его подчинённому, начальнику главного управления профессионального образования министерства образования Беларуси Сергею Пищову, пришлось опровергать министра уже в апреле.

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