До 85,3 тыс. рублей в год. Белорусские вузы подняли стоимость обучения

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Опубликовано: 08.08.2023 10:38 , Обновлено: 08.08.2023

Высшие учебные заведения Беларуси озвучили новые цены на обучение, установленные на 2023/2024 учебный год. В среднем стоимость обучения выросла на 5-10%, по сравнению с прошлым годом. Посмотрели, обучение в каких вузах и по каким специальностям обойдётся дороже всего.

Самый “дорогой” вуз Беларуси

Традиционно самые высокие цены на обучение в Белорусской государственной академии авиации . Будущим пилотам платное обучение на дневном отделении по специальности “Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации” обойдётся от 7 тыс. рублей (для студентов 1 курса) до 85,3 тыс. рублей (для студентом 4 курса).

Согласно данным, указанным на сайте вуза, те, кто поступил в Академию в 2021 году, за третий год обучения должен сейчас заплатить 55,5 тыс. рублей . В такую же сумму обойдётся теоретическая и практическая подготовка на втором году обучения прошлогодним первокурсникам.

Весь период обучения (4 курса) будущие пилоты, поступившие в Академию в этом году, должны будут заплатить 206.930 рублей . В прошлом году четыре года обучения в вузе стоили чуть более 198 тыс. рублей, то есть цена выросла на 4,3%, а по сравнению с 2021/2022 учебным годом - на 6,3%.

Следующая по дороговизне специальность, по которой Академия предлагает пройти обучение на дневном отделении в этом году - “Логистика авиационных перевозок”. За год курсант должен будет отдать вузу 3 597 рубля . Немногим меньше - 3 531 рубль - придётся отдать тем белорусам, кто хочет освоить специальность “Организация движения и обеспечение полетов на воздушном транспорте”.

Как выросла цена на обучение в остальных вузах Беларуси?

Подняли цены и другие белорусские вузы, как на обучение на дневной, так и на заочной форме, и для граждан Беларуси, и для иностранцев. Так, стоимость обучения в Белорусском государственном университете (БГУ) выросла в среднем на 7%.

Самым “дорогим” с точки зрения платы за обучение который год подряд остаются юридический факультет, где студентам (и их родителям) придётся выложить до 5956 рублей . Такая же максимальная стоимость обучения установлена для специальности “Международное право” на факультете международных отношений. Чуть меньше - 5826 рублей придётся заплатить студентам, поступившим на факультет международных отношений по специальностям “Востоковедение” и “Международные отношения”.

Традиционно дорогое обучение также на экономическом факультете БГУ, где цены за год обучения по некоторым специальностям доходят до 5726 рублей .

Вузы Беларуси повысили стоимость обучения. Насколько?

Ранее новые цены на обучение в 2023/2024 учебном году озвучили такие университеты, как БГУИР, БГМУ, МГЛУ и Академии управления при президенте. Тем же, кто не может сразу “потянуть” такие существенные траты на обучение, белорусские банки предложили воспользоваться кредитом. Ранее Телеграф рассказывал, что нужно для получения кредита на обучение в вузах и ссузах.

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