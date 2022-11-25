Иванец рассказал, введут ли обязательное распределение платников в 2023 году

Опубликовано: 25.11.2022 08:47 , Обновлено: 06.03.2023

Министр образования Беларуси Андрей Иванец объяснил, будут ли в обязательном порядке распределять выпускников, которые учатся в сузах и вузах на платной основе.

Вначале он отметил, что в Беларуси не все наниматели желают брать на работу выпускников без опыта. Тогда как согласно распределению им гарантируют рабочее место, статус молодого специалиста, а также, по словам Иванца, 20% надбавку к окладу, общежитие, льготу на очередь на строительство жилья.

Министр подчеркнул, что на все это имеют право и выпускники-платники.

«Это не говорит о том, что мы будем обязывать наших выпускников платной формы обучения распределяться, но мы будем активно предлагать им использовать такую возможность, показывать ее преимущества», — заявил Иванец.

Напомним, председатель Совета Республики Наталья Кочанова 16 ноября заявила, что Минобразования получило распоряжение распределять не только выпускников, получивших образование на бюджетной основе, но «всех». Т.е. и так называемых платников.

Как писал Телеграф, согласно статье 72 Кодекса Об образовании Республики Беларусь, распределение — это процедура определения места работы выпускника, осуществляемая государственным учреждением образования или в случаях, установленных правительством, государственным органом, «в целях поддержки выпускников, удовлетворения потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих».

Как видим, в самой формулировке распределения не говорится об оплате обучения.

Могут ли распределять в Беларуси выпускников-платников? Попытались разобраться