Могут ли распределять в Беларуси выпускников-платников? Попытались разобраться

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Опубликовано: 17.11.2022 08:34 , Обновлено: 17.11.2022

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 16 ноября заявила, что Минобразования получило распоряжение распределять не только выпускников, получивших образование на бюджетной основе, но "всех". Т.е. и так называемых платников.

“Министерству образования, вузам поставлена задача — распределять не только тех, кто учился на бюджетной основе, а распределять всех», — заявила Наталья Кочанова.

Однако в Минобразования Беларуси сообщили, что пока не получали таких распоряжений, пишут СМИ.

Могут ли согласно законам Беларуси распределять платников?

[link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243” target=“_blank” rel=“noopener”] Согласно [/link] статье 72 Кодекса Об образовании Республики Беларусь, распределение - это процедура определения места работы выпускника, осуществляемая государственным учреждением образования или в случаях, установленных правительством, государственным органом, “в целях поддержки выпускников, удовлетворения потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих”.

Как видим, в самой формулировке распределения не говорится об оплате обучения. Мало того, согласно статье от распредения освобождаются некоторые категории студентов, и в списке нет оплативших свое обучение:

Члены национальных спортивных команд Беларуси,

Прошедшие обучение в местах заключения,

Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений,

Прошедшие обучение по воинским специальностям,

Иностранцы.

Получается, что студенты, прошедшие обучение на платной основе, теоретически могут быть распределены?

Пока нет. В той же статье 72 Кодекса об образовании в пунктах 4 и 5 устанавливаются сроки распределения для выпускников средних специальных учебных заведений и вузов. И вот там уже присутствует формулировка, что отработать какое-то количество лет обязаны те, кто обучался “за счет средств республиканского бюджета”.

Стоит помнить, что в статье 72 Кодекса о распределении выпускников обучавшихся за свой счёт вообще не упоминают. Но это не гарантия, что распределять не будут. Потому что там же в Кодексе есть вот такая оговорка:

“Порядок распределения, а также трудоустройства выпускников государственных учреждений образования в части, не урегулированной настоящим Кодексом, определяется правительством Республики Беларусь, если иное не установлено президентом Республики Беларусь”.

Так что порядок распредения студентов-платников вполне могут урегулировать постановлением Совмина или указом президента, и для этого даже не понадобится исправлять Кодекс об образовании.

Распределение как “награда”

Ранее Телеграф писал, что разговоры о распределении студентов-платников во властных кругах ходят давно. Ещё в мае 2021 года, Игорь Карпенко, будучи министром образования, рассказал о том, что в Беларуси предусмотрена возможность предоставлять первое рабочее место и статус молодого специалиста и платникам, которые обратились в комиссию по распределению. По его словам, таких специалистов набирается около 1 тысячи человек в год.

“Но если делать обязательным распределение для этой категории, непонятен механизм возмещения средств, если человек не поедет на место отработки, механизм стимулирования туда ехать. Наверное, это заказчикам кадров надо позаботиться, как закреплять у себя кадры. Профориентационная работа должна осуществляться по-новому”, — завиал он тогда.

А заместитель премьер-министра Игорь Петришенко высказал тогда мысль о том, что распределение на первое рабочее место в государстве должно рассматриваться как награда для тех, кто получает образование на бюджетной основе.

Новость Телеграф