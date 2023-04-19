Белорусам запретили подавать документы в два вуза одновременно. Глава Минобразования раньше разрешил

Опубликовано: 19.04.2023 10:27 , Обновлено: 19.04.2023

У белорусских абитуриентов нет возможности подавать документы на поступление в два вуза одновременно. Об этом 18 апреля заявил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов, опровергнув тем самым слова главы ведомства Андрея Иванца.

Как пояснил Сергей Пищов, в правилах приёма в вузы строго определён полный перечень документов, который абитуриент должен представить в приёмную комиссию. Среди них - сертификаты централизованного экзамена и централизованного тестирования и документ, подтверждающий получение среднего образования. Все эти документы должны быть представлены в оригинале, а не копиях.

“Поэтому подать документы в два вуза одновременно невозможно”, - заявил Пищов.

Кроме того, он отметил, что подавать документы будущий студент должен непременно лично, передает БелТА.

“Приемные комиссии в вузах в последний день приема работают до 18:00. И все, кто будет находиться в это время в стенах университетов, смогут подать документы. Никто не запрещает абитуриентам приехать до этого времени и привезти свои документы в нужный вуз”, - пояснил чиновник.

Между тем, 16 марта министр образования Андрей Иванец заявлял, что в этом году белорусские абитуриенты смогут подавать документы для поступления в несколько вузов одновременно. По его словам, у выпускников «будет возможность посмотреть», где они проходят по баллом и решить, куда отнести документы или же «подать сразу в несколько учебных заведений».

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В Министерстве образования Беларуси ранее также объяснили, кто из белорусских школьников-выпускников не сможет поступать в университеты. Речь идет о тех, кто откажется от сдачи централизованного экзамена (ЦЭ). На это имеют право ученики, которые обучаются на дому.

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