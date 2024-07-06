Европе предрекли "пузырь жары" до +40°C. Где белорусам ждать температурные качели, грозы и ветер?

Опубликовано: 06.07.2024 17:40 , Обновлено: 06.07.2024

Синоптики предупредили, что весь континент Европы оказался на пороге очередной очень волны тепла. Это значит, что в некоторых странах температура в ближайшие дни июля может достигнуть невероятных 40°C и держаться будет несколько дней подряд. А что же ждёт белорусов?

Согласно данным прогноза по модели ICON, температура в граничащих с Беларусью регионах Украины на следующей неделе может достигнуть +38°C. Судя по карте погоды, жара затронет и некоторые районы Гомельской и Брестской областей. Например, в Гомеле воздух может прогреться в тени до +35°C во второй половине следующей недели.

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Конечно, такую температуру не сравнить с ситуацией в Венгрии, юге Украины и Молдове, Румынии, Болгарии, Греции, Италии и юге Испании, где на пике образуется “пузырь жары”, и воздух прогреется до +38.. +40 градусов по Цельсию.

Где в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 7 июля?

Впрочем, в Белгидромете и МЧС опасный оранжевый уровень опасности объявили и на воскресенье, 7 июля. Но только в Гродненской и Брестской областях.

“По данным Белгидромета, днем 7 июля по западной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С”, - предупредили в МЧС.

В Белгидромете уточнили, что 7 июля , в воскресенье, что над Беларусью будет переменная облачность и почти без осадков. За исключением запада Республики. Там днем пообещали кратковременные дожди и местами грозы. А вот разбежка в температуре ночью в Беларуси будет большая: от +11°С по востоку до +21°С по западу. Днём же по всей стране спрогнозировали +26..+32°С. (На понедельник и вторник прогноз расскажем чуть ниже).

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Как вести себя в непогоду?

В связи с такой жарой, а ещё из-за прогнозируемого ветра и гроз, спасатели предупредил о вероятных (но не обязательных) последствиях для белорусов:

гибель людей на воде при купании;

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

нарушение электроснабжения; возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях;

повреждение (обрушение) слабо конструкций, кровель зданий, сооружений: укрепленных

падение деревьев.

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Белорусам рекомендовали стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 12:00 до 16:00. Во время гроз попросили ни в коем случае не прятаться под деревьями и держатся подальше от антенн, громоотводов и электропроводки.

Что будет с погодой в понедельник и вторник?

Согласно данным Белгидромета, в понедельник, 8 июля , Республика останется под влиянием теплого атмосферного фронта. Дожди спрогнозировали по всей территории, но кратковременные. Местами грозы. Ветер же может быть с сильными порывами при грозах.

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Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +12..+19°С. А вот днём разбежка будет куда больше: от +19°С по северо-западу до +32°С по юго-востоку.

Во вторник, 9 июля , ситуация поменяется. Жарче станет по юго-востоку (до +33°C). На остальных территориях Беларуси - 22..+28°С. И снова днём грозы, дожди и порывистый ветер.

А вот прогноз на среду, четверг и пятницу пока нельзя считать очень точным. Поэтому белорусам, в зависимости от предпочтений, пока рано переживать или радоваться на счёт +35°C. Более точные данные от Белгидромета будут не раньше понедельника-вторника.

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