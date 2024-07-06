"На Витебщине - как на Полесье" - В НАН рассказали, как потеплеет в Беларуси к 2030 годам. А где спрогнозировали засуху?

Опубликовано: 06.07.2024 14:37 , Обновлено: 06.07.2024

Ведущий научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования Национальной академии наук Беларуси Виктор Мельник на пресс-конференции рассказал, как будет изменяться климат в стране в ближайшие десятилетия и какие регионы окажутся в "худших условиях" из-за малого выпадения осадков.

Мельник отметил, что температура воздуха будет увеличиваться, несмотря на концентрацию парниковых газов. “У нас есть расчеты и прогнозы по каждой области до 2050 года. Так, например, к 2030-2040 годам температура в Витебской области будет примерно [такая], как сейчас на Полесье”, - спрогнозировал специалист.

По его словам, к 2050 году при уменьшении выброса парниковых газов температура увеличится примерно на 1,5°С. Это благоприятный прогноз, а при “неприятном сценарии” (если выбросы парниковых газов не уменьшатся) температура поднимется примерно на 3°С. “При этом температура повысится в основном летом и осенью”, - процитировало Мельника агентство БелТА.

А вот рост осадков, продолжил он, будет сохраняться в большей степени зимой и летом. “В наиболее худших условиях окажутся восточная и юго-восточная часть Беларуси, где рост осадков будет минимальный. Там увеличится засушливость”, - рассказал кандидат географических наук.

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Он дополнил, что каждое десятилетие в Беларуси - теплее предыдущего. “Наблюдается устойчивый рост температуры и идет изменение климатических и агроклиматических условий, поэтому разрабатывающиеся адаптационные меры должны учитывать прогноз изменения климата”, - резюмировал Мельник.

Ранее Telegraf.news публиковал прогнозы по изменению климата в будущем от климатологов, экологов и ученых из университетов разных стран мира. К примеру, немецкий исследователь Штефан Рамшторф считает, что к концу XXI века до шести миллиардов человек могут оказаться за пределами пригодных для жизни регионов Земли.

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