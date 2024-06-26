Это средство за 4,5 рубля заменит в жару дорогой кондиционер. Как охладить квартиру за копейки?

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Опубликовано: 26.06.2024 13:15 , Обновлено: 26.06.2024

Когда столбик термометра устремляется к тридцати, в пытку превращается не только прогулка по улице, но и отдых в собственной квартире. Как быстро охладить своё жилище и не дать комнатам снова нагреться, если нет кондиционера? Вы удивитесь, но решение можно найти в вашем кухонном шкафчике. Рассказываем, как можно эффективно снизить температуру дома с помощью дешёвой пищевой фольги.

Мало кто знает, но пищевая фольга может быть полезна не только для приготовления любимых блюд. Этот популярный на кухне аксессуар имеет и множество других практических применений. Попробуйте воспользоваться фольгой в жаркую погоду, как в этом лайфхаке, и вот увидите, ваше пребывание дома станет более комфортным.

Как снизить температуру в комнате без кондиционера? Возьмите алюминиевую фольгу

Трюк с алюминиевой фольгой — один из самых простых способов снизить температуру в комнате с небольшими затратами и усилиями. В этом простом лайфхаке стоит просто наклеить её на окна. Сначала тщательно вымойте и высушите окна, затем приклейте к ним серебро с помощью скотча. Важно не перепутать стороны. Клейте фольгу матовой стороной внутрь комнаты. Этот простой трюк работает как и профессиональная УФ-фольга. Он эффективно заблокирует солнечные лучи и не позволит комнатам сильно нагреваться.

Как улучшить эффект с применением фольги?

Если вы хотите, чтобы в вашей квартире было еще прохладнее, помимо наклейки фольги стоит предпринять ещё один важный шаг. Вечером, когда температура упадёт, откройте окна и тщательно проветрите каждую комнату, а затем закройте их до восхода солнца. Таким образом вы предотвратите попадание более теплого воздуха в жилище, а наклеенная на окна фольга эффективно защитит комнаты от перегрева. Если у вас дома есть вентилятор, то вы можете сделать самодельный «кондиционер». Поставьте перед вентилятором миску с кубиками льда. Мгновенный охлаждающий эффект гарантирован.

Ранее Telegraf.news писал о том, что многие уже включили в своих квартирах и офисах кондиционеры, чтобы с комфортом пережить непростой период тридцатиградусной жары, но что делать тем, у кого нет такой технической роскоши? Собрали 10 лайфхаков, которые могут стать для вас настоящим спасением.

Носки в морозилке и не только. Собрали 10 хитростей, чтобы комфортно жить в жару без кондиционера