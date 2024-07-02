Как спать в жару? Этот японский лайфхак позволит уснуть без мук и включения кондиционера

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.07.2024 10:53 , Обновлено: 02.07.2024

Спать в жаркую погоду может быть крайне неприятно из-за высокой температуры, которая сохраняется в помещении даже ночью. Японцы в борьбе с этой проблемой прибегают к простому способу, который позволяет уснуть в считаные мгновения и не страдать от докучающей жары. Что нужно сделать, чтобы не страдать от духоты ночью?

В период аномально высоких температур летом, порой, даже отбросив в сторону одеяло, невозможно уснуть как следует. Горячий воздух в помещении и отсутствие кондиционера лишают комфорта и заставляют метаться вплоть до самого утра. На самом деле вы можете облегчить засыпание и поспать с комфортом, прибегнув к небольшой хитрости.

Как спать в жару?

Чтобы пережить лето без кондиционера, дышащей рубашки для сна недостаточно. Лучше всего не допустить нагревания комнаты ранним утром, используя жалюзи или тёмные шторы. Если температура на улице рекордно высокая, не стоит открывать окна днём. Проветривайте помещение только вечером.

Если мы не можете отказаться от привычки укрываться одеялом, то отдайте предпочтение натуральным материалам, например, льну, хлопку или шелку. То же самое касается пижам и ночных рубашек. Если обстоятельства позволяют, то можно и вовсе спать без одежды. Это позволит коже дышать в жаркую погоду и лучше справляться с терморегуляцией. Интересной и полезной идеей может стать помещение нижнего белье или пижамы в холодильник на два часа перед сном.

Японский лайфхак

Жители Востока придумали гениальное решение проблемы засыпания в жаркую погоду и спят… на полу. Этот способ они избрали потому, что внизу сосредоточена наибольшая прохлада, в то время как горячий воздух более лёгкий и поднимается выше. Для этого вам достаточно вооружиться матрасом или просто снять его с кровати и положить на пол. Такая практика время от времени также будет полезна и для вашей спины.

Кроме того, вы можете повесить на батарею мокрое полотенце, чтобы больше увлажнить воздух, или накрываться влажной простыней вместо тяжелого постельного белья, которое только повышает потоотделение.

Ранее Telegraf.news писал о том, что когда столбик термометра устремляется к тридцати, в пытку превращается не только прогулка по улице, но и отдых в собственной квартире. Как быстро охладить своё жилище и не дать комнатам снова нагреться, если нет кондиционера? Вы удивитесь, но решение можно найти в вашем кухонном шкафчике. Рассказываем, как можно эффективно снизить температуру дома с помощью дешёвой пищевой фольги.

Это средство за 4,5 рубля заменит в жару дорогой кондиционер. Как охладить квартиру за копейки?