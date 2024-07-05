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Все еще прячетесь в грозу под деревьями? Посмотрите, что стало с компанией садовников после удара молнии

Все еще прячетесь в грозу под деревьями? Посмотрите, что стало с компанией садовников после удара молнии
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🎥 Видео

В соцсети Х появился 20-секундный ролик, на котором показана, как молния в непогоду ударила в дерево, под которым стояли четыре человека. Случай произошел в Индии.

“Для тех, кто еще не знает, что стоять под деревом во время грозы - это смертельно опасно!” - сопроводили видео подписью в Х.

Видно, что после удара молнии сначала упали трое, затем еще один человек. В комментариях написали, что это были садовники.

На российском телеканале “Москва 24” сообщили, что они выжили, но садовников госпитализировали.

Вот рекомендации белорусского МЧС по поведению в грозу:

  • нужно держаться подальше от антенн и электропроводки,
  • постараться найти укрытие, если вы находитесь на улице,
  • следует отключить радио и телевизор, избегать пользования телефоном и электроприборами.

 

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