Все еще прячетесь в грозу под деревьями? Посмотрите, что стало с компанией садовников после удара молнии
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В соцсети Х появился 20-секундный ролик, на котором показана, как молния в непогоду ударила в дерево, под которым стояли четыре человека. Случай произошел в Индии.
“Для тех, кто еще не знает, что стоять под деревом во время грозы - это смертельно опасно!” - сопроводили видео подписью в Х.
Видно, что после удара молнии сначала упали трое, затем еще один человек. В комментариях написали, что это были садовники.
На российском телеканале “Москва 24” сообщили, что они выжили, но садовников госпитализировали.
Вот рекомендации белорусского МЧС по поведению в грозу:
- нужно держаться подальше от антенн и электропроводки,
- постараться найти укрытие, если вы находитесь на улице,
- следует отключить радио и телевизор, избегать пользования телефоном и электроприборами.
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