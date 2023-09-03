В Минобразования Беларуси рассказали, как накажут учеников, пришедших в школу в кедах или кроссовках

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Опубликовано: 03.09.2023 10:21 , Обновлено: 03.09.2023

Ирина Каржова, замначальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Беларуси, рассказала, можно ли детям приходить в школу в спортивной обуви.

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По ее словам, ребенок может посещать занятия в кроссовках или кедах. Его допустят до уроков и никакого наказание за это не предусмотрено.

“Мы же на работу так ходим - в спортивной (обуви. - прим. ред.), но не в спортивном костюме”, - процитировала БелТА Каржову.

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Также она отметила, что на сайте Министерства образования есть каталог школьной одежды, и “некоторые варианты школьной одежды вполне сочетаемы, например, с модными кроссовками или кедами”.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Минобразования Беларуси рассказали, как накажут, если ребенок будет ходить в школу без формы:

В Минобразования Беларуси рассказали, как накажут, если ребенок будет ходить в школу без формы