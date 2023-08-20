Как белорусские школьники будут учиться по субботам? В Минобразования пообещали не менять подход с 1 сентября

💼 Официально

Опубликовано: 20.08.2023 10:17 , Обновлено: 20.08.2023

Министерство образования Беларуси пообещало не менять подход к организации шестого учебного дня в учреждениях общего среднего образования в 2023/2024 учебном году. Об этом 19 августа официально заявили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Минобразования, как и в предыдущие годы, руководители школ могут планировать расписание шестого учебного дня с учетом нужд учеников: для учащихся 9-11 классов будут организованы факультативные занятия, для одаренных и талантливых детей - стимулирующие занятия, для слабоуспевающих - поддерживающие занятия.

Как и ранее по субботам школы смогут проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивные соревнования, организовывать занятия объединений по интересам, отправлять детей на экскурсии и в походы, а также проводить трудовые акции.

Кроме того,в Минобразования сообщили, что по субботам в рамках республиканского проекта “Родительский университет” родителям школьников предложат получить консультацию педагога-психолога или провести личную беседу с классным руководителем, а также принять участие в иных “образовательных мероприятиях”.

В Минобразования пообещали загрузить школьников в субботу на 100%. Как?

Напомним, ранее начальник управления воспитательной и идеологической работы Национального института образования Министерства образования Наталья Катович заявила, что белорусских школьников планируют обеспечить “стопроцентной занятостью” в шестой школьный день. По словам чиновницы, акцент при организации школьных мероприятий в субботу, как и в предыдущие несколько лет, будет сделан на физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе.