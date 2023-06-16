Могут ли белорусов заставить покупать школьную форму в определенном месте? Объяснили в Минобразования

Опубликовано: 16.06.2023 10:55 , Обновлено: 16.06.2023

Могут ли учреждения образования заставить родителей белорусских школьников покупать школьную форму в определенном месте? На этот вопрос ответили специалисты Министерства образования Беларуси, а также рассказали, где и когда родители могут приобрести второй обязательный элемент школьной формы, который с сентября вводится во всех белорусских школах.

Как пояснила Ирина Булавкина, главный специалист управления общего среднего образования главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования, вопрос о приобретении школьной формы, в том числе, обязательных единых элементов, решается коллегиально всеми “заинтересованными лицами”, передает БелТА.

Как и в случае с выбором самих обязательных элементов школьной формы, в вопросе о том, где их покупать, по словам специалиста, “все участники процесса должны прийти к какому-то общему решению”. По её словам, совместно родителями администрация учебного заведения должна определить, будет ли второй элемент закупаться в торговых точках или организация, на ярмарках или непосредственно у производителя.

“Никаких жестких рамок и установок”

“Например, школа выбрала синий жилет и черные брюки, родители вправе приобретать данные элементы одежды там, где они считают нужным, они даже могут пошить их индивидуально, если захотят. Здесь никаких жестких рамок и установок нет”, - подчеркнула представительница Минобразования.

По словам Булавкиной, ещё в прошлом году все учреждения определились с цветовой гаммой школьной формы, а вот решение о ткани, модели, фасоне и, производителе могут приниматься индивидуально.

Специалист пояснила, что даже в тех случаях, когда школа или отдельно взятый класс решил закупить единый элемент одежды у конкретного производителя, все должны договориться и прийти к согласию по этому вопросу.

“Если учреждение образования приняло такое решение в связи с тем, что у них есть какая-то традиция или они работали с определенным производителем, который им понравился, они могут приобретать одежду у него, при этом должны быть согласны все”, - подчеркнула Булавкина, добавив, что несогласные с общим решением родители вправе покупать школьную форму там, где считают нужным.

“Это не будет считаться, что родители не правы”, - заявила она.

Можно ли приобрести второй обязательный элемент школьной формы после 1 сентября?

В Минобразования также разъяснили, могут ли родители приобрести единый элемент одежды после начала учебного года, если не успеют сделать это до 1 сентября.

“Это не страшно. Можно приобрести одежду через неделю. Никто наказывать за это никого не будет”, - заявила Булавкина, подчеркнув, что в этом вопросе у родителей есть “абсолютная свобода выбора”.

“Учреждения образования ни в коем случае не должны притеснять их в этом вопросе”, - отметила специалист.

Родителям белорусских школьников дали три месяца на покупку второго обязательного элемента формы

Напомним, к концу прошлого учебного года белорусские школы определились, каким будет второй обязательный элемент школьной формы. Ввести его планируют уже 1 сентября, поэтому родители должны приобрести его за время летних каникул.

«Беллегпром» показал новую коллекцию школьной формы — «С учетом мнения Минобразования»

Новую коллекцию школьной формы для учебного года 2023/2024 “Беллегпром” представил ещё в апреле, обновив ассортимент «почти на 70%».