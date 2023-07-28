Центнер воды на метр. Что белорусам ждать на выходных после недели ливней?

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Опубликовано: 28.07.2023 11:45 , Обновлено: 28.07.2023

На этой неделе во многих районах страны прошли обильные дожди: на смену засушливой погоде Беларусь накрыли осадки. Метеорологи рассказали, ждать ли дождей на выходные, 29-30 июля.

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Не все, но некоторые города «поплыли». Так, сильные дожди были в Орше. В тг-канале о погоде сообщили, что 27 июля в этом городе выпало 117 мм осадков (1 мм = 1 литру воды на 1 кв. метр).

«Я как-то что-то не припомню подобного, чтоб за 12 часов почти две месячные нормы», - написал автор телеграмм-канала.

На втором месте деревня Большой Межник с 80 мм осадков (чуть южнее Орши). Также сильные дожи были в Могилёве и Витебске (42 мм и 36 мм соответственно).

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Будут ли дожди на выходных?

По прогнозам Белгидромета,в субботу, 29 июля, в отдельных районах страны ожидаются грозы. Будет переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, при грозах порывистый. Температура ночью +8..+16 градусов, днем +20..+27 °С.

В воскресенье, 30 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных прогремят грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный, при грозах порывистый. Температура ночью +9..+17 градусов, днем +19..+27 °С.

В понедельник, 31 июля, погоду на большей части страны будут формировать “неустойчивые воздушные массы”. Ночью ожидается облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Местами, а по юго-востоку на большей части территории пойдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер переменный. Температура ночью +10..+17 градусов, днем +20..+26 °С.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что над Минским морем пронёсся мощный смерч, были жертвы:

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