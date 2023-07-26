«10 минут ада» - Итальянцы поделились фото рекордных градин диаметром 20 см. Белорусам приготовиться?

📷 Фото

Опубликовано: 26.07.2023 09:56 , Обновлено: 26.07.2023

В ночь на 25 июля на север Италии обрушился сильный шторм с градом, который удивил даже местных жителей, почти привыкших к погодным аномалиям. Размер некоторых градин достигал рекордных размером - 20 см в диаметре. Судя по прогнозу синоптиков, град в ближайшие сутки ожидается и в Беларуси. К чему готовиться?

Судя по сообщениям итальянских СМИ, больше всего от прошедшего шторма пострадала область Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке страны (а точнее - бывшая провинция Порденоне). Именно там зафиксировали рекордную градину, диаметр которой превысил 20 см, а вес - более 1 кг.

Фото ледяной глыбы, упавшей с неба, местные жители поделились в группе “Tornado in Italia” в Facebook. По словам авторов поста, “это самый крупный град, который когда-либо выпадал в Италии и Европе за всю историю наблюдений”.

Итальянские пользователи соцсети выложили группе десятки своих фото с льдинами чуть меньших размеров, не менее впечатляющих - от размера небольшого яблока до размера помело.

Безусловно, такая погодная аномалия оставила печальные последствия для местных жителей - градом побило не только посевы на полях и в огородах, но и повредило припаркованные на открытом воздухе автомобили, обшивку многих домов, солнечные панели в частных домах и госучреждениях и даже пробило крышу одного из итальянских домов престарелых.

“Это были 10 минут ада… шторм разрушил все”, - написала одна из жительниц пострадавших районов в Facebook.

“Жутковатый сценарий, когда град врывается в наш дом”, - подтвердил её слова другой пользователь соцсети, и кадры с последствиями шторма это полностью подтверждают.

Оранжевый уровень опасности объявили по всей Беларуси

Судя по прогнозам синоптиков Белгидрометцентра, нечто подобное, возможно, в меньшем масштабе, следует в ближайшее время ожидать и белорусам. Так, на среду, 26 июля , совместно с МЧС синоптики выписали предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Оранжевый уровень опасности объявили по всей стране. Днём сильные грозы с ливнями и градом ожидаются, главным образом, в восточных районах страны. В МЧС предупредили, что при грозах возможно шквалистое усиление ветра - до 15-20 м/с. В результате могут пострадать сельскохозяйственные угодья, линии электропередач и коммуникаций, а также транспортные средства и постройки.

Ранее в МЧС рассказывали, что следует делать белорусам при такой непогоде, чтобы обезопасить себя и избежать трагедии:

По всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Вот что нужно сделать каждому жителю

Что касается погоды на четверг и пятницу, 27 и 28 июля , условия существенно не улучшатся: из-за активных атмосферных фронтов, которые смещаются с территории Украины, сохранится облачная погода, сообщили в Белгидромете.

По-прежнему дождливо будет на большей части территории страны. Местами прогремят грозы с порывистым ветром и пройдут сильные дожди, утром возможны слабые туманы. Температура воздуха ночью в эти два дня может опускаться до +8..+18°С, в зависимости от региона, а максимальная дневная температуре будет колебаться в диапазоне от +14 до +25°С.