«Температура растет в 3 раза быстрее» - Синоптики рассказали, к чему привело изменение климата в Беларуси

Опубликовано: 22.07.2023 14:26 , Обновлено: 22.07.2023

Анатолий Кулак, сотрудник научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси, рассказал, что за 30 лет среднегодовая температура в нашей стране выросла на 1,36 °C. Температура воздуха в Беларуси растет в три раза быстрее, чем на планете в целом.

Среднегодовая температура в стране составляет почти 7,3 °C — это почти на 25% выше многолетней нормы, сообщила “СБ Беларусь Сегодня”. По словам ученого, более быстрый нагрев, чем в среднем по планете, связан с географическим положением Беларуси: Северное полушарие греется сильнее южного, и чем дальше суша от океана, тем больше наблюдается рост температуры. Поэтому максимальный прирост в Беларуси зафиксирован на юго-востоке страны.

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Изменение климата повлияло на белорусскую фауну. Ученый рассказал, что устойчивый снежный покров служит для насекомых защитой от сильных морозов и насекомоядных птиц. А отсутсвие снега приводит к тому, что численность видов сокращается. Так, после зимы 2019−2020 года, когда не было устойчивого “минуса”, численность некоторых видов насекомых снизилась в десятки и сотни раз.

Потепление, в свою очередь, привело к тому, что в стране появились новые виды с юга: например, золотистый шакал. Больше всего эффект наблюдается на птицах и насекомых. Так, в Витебской области появился гриф (белоголовый сип) — за последние 100 лет их видели в Беларуси лишь четыре раза.

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Из насекомых на юге страны стал встречаться южнорусский тарантул. Уже никого не удивляет богомол. Появился новый вид пауков из рода хейракантиум. Длина его тела достигает 15 мм., растет численность тропической бабочки — эверсманнии украшенной.

Также, по словам Анатолия Кулака, в Хойникском районе нашли огромную хищную муху ктыря диадему, основной ареал которой простирается за сотни километров от нашей страны. “Ктыри диадемы настолько ядовиты, что с легкостью охотятся на жалящих ос, пчел и шмелей,” — сказал он.

Кроме того, в 2023 году в Беларуси нашли несколько новых видов жуков, бабочек, пауков.

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