"Обдай меня полностью!" - Жители Могилёва устроили на дороге "водный аттракцион" после ливня
В пятницу, 28 июля, на Могилёв обрушился сильный ливень, подтопив часть городских улиц и дорог. Однако непогода не стала поводом для уныния для некоторых горожан: в одном из жилых районов компания молодых людей устроила настоящий водный аттракцион. Они комфортно расположились на обочине дороги, расставив стулья и столик с напитками - прямо напротив огромной лужи так, чтобы проезжающие машины окатывали их водой.
“Обдай меня полностью”, - так молодые люди назвали свой “водный аттракцион”, судя по видео, выложенному в TikTok. Водители легковых авто, внедорожников и даже городского автобуса охотно “включались в игру” и, следуя призывным жестам молодых людей, не снижая скорость, проезжали по луже, поднимая приличную волну, окатывая весельчаков водой с ног до головы.
[link href=“https://www.tiktok.com/@juralekseev?refer=embed” title=“@juralekseev” target=“_blank” rel=“noopener”] @juralekseev [/link] inst-juralekseev [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2?refer=embed” title=“могилев” target=“_blank” rel=“noopener”] #могилев [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C?refer=embed” title=“дождь” target=“_blank” rel=“noopener”] #дождь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9?refer=embed” title=“облей” target=“_blank” rel=“noopener”] #облей [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7260537097650883333?refer=embed” title=” оригинальный звук - ??” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - ?? [/link]
В комментариях под видео большинство оценило городскую забаву:
“Если ваша вечеринка не похожа на эту не зовите меня”, - написала одна из пользовательниц соцсети.
А кто-то отметил, что это - наглядная демонстрация того, “как, по мнению водителей, мы должны реагировать когда они нас обливают в дождливую погоду”.
Отметим, что лишь один автомобилист проявил благоразумие и объехал огромную лужу. Между тем, некоторые комментаторы резонно заметили, что каждый водитель, который беспечно шёл по прямой, не снижая скорости, рисковал получить гидроудар или уйти в аквапланирование. Об этом подробнее можно почитать в нашем материале:
Каждый белорус может потерять контроль над авто во время дождя. Как избежать аквапланирования?
В Могилёве подтопило 11 частных подворий
Однако, далеко не всем было так весело вечером 27 июля. По данным Могилевского областного управления МЧС, в двух деревнях сильным ветром повалило деревья и лишь чудом обошлось без пострадавших: в деревне Бовсевичи Круглянского района во время грозы дерево рухнуло на проезжую часть, а в деревне Бокатовка Могилевского района - на крышу частного жилого дома.
В самом Могилёве ливневые воды подтопили как минимум 11 частных подворий и в некоторых случаях спасателям пришлось задействовать спецтехнику, чтобы откачать воду. Ведомство также опубликовало видео с одной из двух подтопленных городских улиц (подтопило Симонова и Космонавтов):
Две месячные нормы осадков за 12 часов
Авторы телеграм-канала «Надвор’е» также опубликовали фото с подтопленных улиц Могилёва и рассказали, что 27 июля был побит очередной суточный рекорд осадков для всей Беларуси. Правда, не в Могилёве, а в Орше Витебской области. Там за 12 часов выпало 117,0 мм осадков, то есть почти 2 месячные нормы.
Впрочем, это не абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений в стране: в июле 1973 года в Барановичах было зафиксировано 120 мм осадков за сутки, а в августе 1972 года - 146 мм в Ганцевичах. В Могилёве же, по словам авторов канала, в четверг, 27 июля, выпало 42 мм, в Витебске - 36 мм.
Отметим, что синоптики Белгидромета этому региону страны прогнозировали на утро пятницы, 28 июля, дополнительную порцию сильных дождей с грозами.
Напомним, в ночь на 25 июля сильный шторм с градом обрушился на север Италии. Он удивил даже местных жителей, почти привыкших к погодным аномалиям. Размер некоторых градин достигал рекордных размером — 20 см в диаметре.
«10 минут ада» — Итальянцы поделились фото рекордных градин диаметром 20 см. Белорусам приготовиться?
А днём 26 июля небывалый ливень обрушился на Москву и Подмосковье. Соцсети наводнили видеоролики с затопленными улицами и дорогами, пешеходам приходилось едва ли не вплавь добираться до дома. Но даже в такую непогоду нашлись те, кого тропический ливень не заставил поменять свои планы и не испортил настроения: на одном из видео видно, как во дворе многоэтажки мальчишки с задором продолжают играть в футбол, несмотря на то, что спортплощадка давно превратилась в бассейн, а их игру теперь скорее можно назвать водным поло.
Бассейн вместо спортплощадки, машины по крышу в воде — На Москву обрушился рекордный ливень