"Обдай меня полностью!" - Жители Могилёва устроили на дороге "водный аттракцион" после ливня

🎥 Видео

Опубликовано: 28.07.2023 07:32 , Обновлено: 28.07.2023

В пятницу, 28 июля, на Могилёв обрушился сильный ливень, подтопив часть городских улиц и дорог. Однако непогода не стала поводом для уныния для некоторых горожан: в одном из жилых районов компания молодых людей устроила настоящий водный аттракцион. Они комфортно расположились на обочине дороги, расставив стулья и столик с напитками - прямо напротив огромной лужи так, чтобы проезжающие машины окатывали их водой.

“Обдай меня полностью”, - так молодые люди назвали свой “водный аттракцион”, судя по видео, выложенному в TikTok. Водители легковых авто, внедорожников и даже городского автобуса охотно “включались в игру” и, следуя призывным жестам молодых людей, не снижая скорость, проезжали по луже, поднимая приличную волну, окатывая весельчаков водой с ног до головы.

В комментариях под видео большинство оценило городскую забаву:

“Если ваша вечеринка не похожа на эту не зовите меня”, - написала одна из пользовательниц соцсети.

А кто-то отметил, что это - наглядная демонстрация того, “как, по мнению водителей, мы должны реагировать когда они нас обливают в дождливую погоду”.

Отметим, что лишь один автомобилист проявил благоразумие и объехал огромную лужу. Между тем, некоторые комментаторы резонно заметили, что каждый водитель, который беспечно шёл по прямой, не снижая скорости, рисковал получить гидроудар или уйти в аквапланирование. Об этом подробнее можно почитать в нашем материале:

Каждый белорус может потерять контроль над авто во время дождя. Как избежать аквапланирования?

В Могилёве подтопило 11 частных подворий

Однако, далеко не всем было так весело вечером 27 июля. По данным Могилевского областного управления МЧС, в двух деревнях сильным ветром повалило деревья и лишь чудом обошлось без пострадавших: в деревне Бовсевичи Круглянского района во время грозы дерево рухнуло на проезжую часть, а в деревне Бокатовка Могилевского района - на крышу частного жилого дома.

Могилевское областное управление МЧС

В самом Могилёве ливневые воды подтопили как минимум 11 частных подворий и в некоторых случаях спасателям пришлось задействовать спецтехнику, чтобы откачать воду. Ведомство также опубликовало видео с одной из двух подтопленных городских улиц (подтопило Симонова и Космонавтов):

Две месячные нормы осадков за 12 часов

Авторы телеграм-канала «Надвор’е» также опубликовали фото с подтопленных улиц Могилёва и рассказали, что 27 июля был побит очередной суточный рекорд осадков для всей Беларуси. Правда, не в Могилёве, а в Орше Витебской области. Там за 12 часов выпало 117,0 мм осадков, то есть почти 2 месячные нормы.

Впрочем, это не абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений в стране: в июле 1973 года в Барановичах было зафиксировано 120 мм осадков за сутки, а в августе 1972 года - 146 мм в Ганцевичах. В Могилёве же, по словам авторов канала, в четверг, 27 июля, выпало 42 мм, в Витебске - 36 мм.

Отметим, что синоптики Белгидромета этому региону страны прогнозировали на утро пятницы, 28 июля, дополнительную порцию сильных дождей с грозами.

Напомним, в ночь на 25 июля сильный шторм с градом обрушился на север Италии. Он удивил даже местных жителей, почти привыкших к погодным аномалиям. Размер некоторых градин достигал рекордных размером — 20 см в диаметре.

«10 минут ада» — Итальянцы поделились фото рекордных градин диаметром 20 см. Белорусам приготовиться?

А днём 26 июля небывалый ливень обрушился на Москву и Подмосковье. Соцсети наводнили видеоролики с затопленными улицами и дорогами, пешеходам приходилось едва ли не вплавь добираться до дома. Но даже в такую непогоду нашлись те, кого тропический ливень не заставил поменять свои планы и не испортил настроения: на одном из видео видно, как во дворе многоэтажки мальчишки с задором продолжают играть в футбол, несмотря на то, что спортплощадка давно превратилась в бассейн, а их игру теперь скорее можно назвать водным поло.

Бассейн вместо спортплощадки, машины по крышу в воде — На Москву обрушился рекордный ливень