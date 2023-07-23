"Еле остались живы!" - Над Минским морем пронёсся мощный смерч, есть жертвы

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Опубликовано: 23.07.2023 08:02 , Обновлено: 23.07.2023

Вечером 22 июля отдыхающие на пляже Заславского водохранилища (которое также называют Минским морем) угодили в эпицентр урагана: над водоёмом пронёсся смерч, который не только затягивал в свою воронку воду, но и ломал деревья, как спички, сносил палатки и беседки не берегу. В результате одну из отдыхающих насмерть придавило поваленным деревом, есть и другие пострадавшие.

По данным МЧС Беларуси, помимо погибшей девушки, в результате падания деревьев вблизи деревни Заречье -1 Минского района пострадали ещё двое.

О произошедшем на Заславском водохранилище одна из отдыхающих, минчанка Ирина Корик рассказала в интервью газете “Прысталiчча”. По её словам, когда начался дождь и поднялся сильный ветер, ребята и её компании перенесли все вещи в одну из беседок на пляже.

“Не прошло и двух минут, как всё началось. Всё начало взлетать из-за сильного ветра. От страха мы все зажмуривались и прикрывали друг друга. Было очень страшно за свою жизнь. Спустя пару минут мы поняли, что беседка, которая стала нашим укрытием, начала падать на нас. В какой-то момент мне уже стало сложно дышать”, - рассказала девушка.

По её словам, они чудом не оказались под завалами беседки - мужчины из компании своими спинами придерживали остатки крыши. Но после того, как стихия успокоилась, выбраться из разрушенного ветром укрытия без посторонней помощи люди не смогли - крышу подняли другие отдыхающие, заметившие пострадавших.

“Мы еле остались живы и невредимы! Но вот на соседней полянке, к сожалению, случилось непоправимое – погибла совсем молодая девочка. Видели, что и другие отдыхающие сильно пострадали”, - рассказала Ирина Корик. Как выяснило, погибшей было 19 лет.

Тем временем, другие отдыхающие на Минском море, оказавшиеся свидетелями редкого для белорусских широт природного явления, поделились в соцсетях своими видео, в некоторых случаях - фактически из эпицентра урагана.

[link href=“https://www.tiktok.com/@wasssupmusic?refer=embed” title=“@wasssupmusic” target=“_blank” rel=“noopener”] @wasssupmusic [/link]Смерч в Беларуси!! Слушайте музыку wasssup - не беда![link href=“https://www.tiktok.com/music/Не-беда-7252376035210479617?refer=embed” title=” Не беда - WASSSUP” target=“_blank” rel=“noopener”] Не беда - WASSSUP [/link]

[link href=“https://www.tiktok.com/@baha.on?refer=embed” title=“@baha.on” target=“_blank” rel=“noopener”] @baha.on [/link] Смерч ?️ на минском море [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87?refer=embed” title=“смерч” target=“_blank” rel=“noopener”] #смерч [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD?refer=embed” title=“ураган” target=“_blank” rel=“noopener”] #ураган [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7258741004665916166?refer=embed” title=” оригинальный звук - Baha.on” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Baha.on [/link]

В пресс-службе МВД вечером 22 июля также сообщили, что на место происшествия прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков. На пляж Заславского водохранилища также направили сотрудников ОМОН, ГАИ и дополнительные патрульные группы, сотрудники МЧС вели работы по обследованию территории, распиловке деревьев и ликвидации последствий урагана до поздней ночи.

Между тем, в интернете также появилось видео смерча, сформировавшегося в районе агрогородка Ждановичи под Минском. Авторы видео предположили, что именно эти вихри и “прогулялись” до Минского моря, где и привели к трагедии.

Фото последствий на Минском море также поделились в МЧС Беларуси.