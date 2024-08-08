Белорусские вузы назвали баллы на платную форму. Где проходной для учебы за деньги - 383 из 400?
Белорусские вузы завершают зачисление абитуриентов на дневную платную форму обучения. По информации начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Пищова, студентами-платниками стали уже около 16 тыс. человек. Посмотрели, какие проходные баллы на эту форму обучения сложились в вузах.
БГУ
В пресс-службе Белорусского государственного университета (БГУ)рассказали, что на дневную платную форму приняли 1498 выпускников. Средний конкурс по вузу - 1,64 человека на место.
А вот специальности с самыми высокими проходными баллами в БГУ на платную форму:
- «информатика» – 348 из 400 возможных,
- «прикладная информатика», «прикладная математика» – 346 ,
- «международное право» – 343 ,
- «химия лекарственных соединений» – 342 .
БГМУ
Ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) Андрей Гиндюк в комментарии агентству БелТА также привел проходные баллы на платную форму обучения в вузе. Вот они:
- “Стоматология” - 383 ,
- “Лечебное дело” - 341 ,
- “Фармация” - 321 ,
- “Медико-профилактическое дело” - 298 ,
- “Педиатрия” - 327 .
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БГУИР
В пресс-службе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) сообщили, что на первый курс платной формы обучения зачислили свыше 900 абитуриентов. И назвали специальности с самыми большими проходными баллами:
- “программная инженерия”, факультет компьютерных систем и сетей (ФКСИС) - 359 ,
- “информатика и технологии программирования”, ФКСИС - 350 ,
- “программная инженерия”, факультет компьютерного проектирования - 343 .
Средний балл на платной форме обучения в БГУИР составил 331 .
МГЛУ
В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) озвучили проходные баллы на все специальности платной формы обучения. Вот какие цифры:
- «Современные иностранные языки (английский язык и второй иностранный)» - 269 .
- «Современные иностранные языки (испанский язык и английский язык)» - 283 .
- «Современные иностранные языки (французский язык и английский язык)» - 288 .
- «Современные иностранные языки (немецкий язык и английский язык)» - 257 .
- «Переводческое дело (китайский язык и английский язык)» - 334 .
- «Современные иностранные языки (китайский язык и английский язык)» - 329 .
- “Переводческое дело (английский язык и второй иностранный язык)” - 297 .
- «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский язык и второй иностранный язык)” - 239 .
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БНТУ
Зачисление на платную форму обучения завершил также уже Белорусский национальный технический университет (БНТУ). Вот самые высокие баллы:
- “инженерная экономика (инновационные проекты на промышленном предприятии)” - 279 ,
- “информационные системы и технологии (информационные системы и технологии (в банковской сфере))” - 280 ,
- “электроэнергетика и электротехника (релейная защита и автоматика)” - 288 ,
- “электроэнергетика и электротехника (электроснабжение)” - 281 ,
- “электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети)” - 277 ,
- “информационные системы и технологии (информационные системы и технологии в проектировании и производстве)” - 290 ,
- “программная инженерия” - 304 ,
- “автоматизация технологических процессов и производств (автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике)” - 284 ,
- “робототехнические системы (промышленные роботы и робототехнические комплексы)” - 294 .
БГПУ
Результатами приема на платную форму обучения поделились также в Белорусском государственном педагогическом университете (БГПУ). Вот специальности с самым высоким проходным баллом:
- “Психология” - 275 .
- “Социально-педагогическое и психологическое образование” - 269 .
- “Художественное образование” - 265 .
- “Социальная работа и консультирование” - 261 .
- “Начальное образование” - 254 .
Кстати, на некоторые специальности БГПУ на платную форму зачислили всех абитуриентов.
Баллы на бюджет в БГУИР, БНТУ и на «технических» факультетах БГУ
Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о проходных баллах на бюджет в БГУИР, БНТУ и на факультете прикладной математики и информатики (ФПМИ), а также механико-математическом (мехмат) БГУ.
В БГУ, например, высокие баллы сложились на специальности «информатика» (384), «кибербезопасность» (378) ФПМИ, «компьютерная математика и системный анализ» (364) мехмата. А в БНТУ одни из самых высоких баллов — на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства.
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Баллы в медицинских вузах на бюджетную форму
Также мы писали о баллах на бюджет в БГМУ, Витебском государственном медицинском университете (ВГМУ), Гомельском государственном медицинском университете (ГГМУ). К примеру, в ВГМУ проходной на «стоматологию» — 390, на «фармацию» — 358.
А в ГГМУ в лидерах оказалась специальность «лечебное дело»: для зачисления туда на бюджет нужно было набрать 344 балла.
Белорусские медицинские вузы назвали баллы на бюджет. Где проходной — 395 из 400?
Баллы на бюджет в МГЛУ и БГУ
Кроме того, мы сообщали о проходных баллах на бюджет в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) и сравнивали с соответствующими специальностями в БГУ. К примеру, на специальности «переводческое дело (английский язык и второй иностранный)» в инязе проходной составил 366, а на «современные иностранные языки (китайский язык и английский язык)» — 361.
Чтобы стать студентом специальности «переводческое дело» в БГУ, нужно было набрать 357 баллов, а чтобы поступить на «романо-германскую (итальянскую) филологию» – 361.
МГЛУ и БГУ озвучили баллы на бюджет для будущих переводчиков и учителей иностранного. Где проходной — 390 из 400?