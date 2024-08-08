Белорусские вузы назвали баллы на платную форму. Где проходной для учебы за деньги - 383 из 400?

Опубликовано: 08.08.2024 21:39 , Обновлено: 08.08.2024

Белорусские вузы завершают зачисление абитуриентов на дневную платную форму обучения. По информации начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Пищова, студентами-платниками стали уже около 16 тыс. человек. Посмотрели, какие проходные баллы на эту форму обучения сложились в вузах.

БГУ

В пресс-службе Белорусского государственного университета (БГУ)рассказали, что на дневную платную форму приняли 1498 выпускников. Средний конкурс по вузу - 1,64 человека на место.

А вот специальности с самыми высокими проходными баллами в БГУ на платную форму:

«информатика» – 348 из 400 возможных,

из 400 возможных, «прикладная информатика», «прикладная математика» – 346 ,

, «международное право» – 343 ,

, «химия лекарственных соединений» – 342 .

БГМУ

Ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) Андрей Гиндюк в комментарии агентству БелТА также привел проходные баллы на платную форму обучения в вузе. Вот они:

“Стоматология” - 383 , “Лечебное дело” - 341 , “Фармация” - 321 , “Медико-профилактическое дело” - 298 , “Педиатрия” - 327 .

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БГУИР

В пресс-службе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) сообщили, что на первый курс платной формы обучения зачислили свыше 900 абитуриентов. И назвали специальности с самыми большими проходными баллами:

“программная инженерия”, факультет компьютерных систем и сетей (ФКСИС) - 359 ,

, “информатика и технологии программирования”, ФКСИС - 350 ,

, “программная инженерия”, факультет компьютерного проектирования - 343 .

Средний балл на платной форме обучения в БГУИР составил 331 .

МГЛУ

В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) озвучили проходные баллы на все специальности платной формы обучения. Вот какие цифры:

«Современные иностранные языки (английский язык и второй иностранный)» - 269 . «Современные иностранные языки (испанский язык и английский язык)» - 283 . «Современные иностранные языки (французский язык и английский язык)» - 288 . «Современные иностранные языки (немецкий язык и английский язык)» - 257 . «Переводческое дело (китайский язык и английский язык)» - 334 . «Современные иностранные языки (китайский язык и английский язык)» - 329 . “Переводческое дело (английский язык и второй иностранный язык)” - 297 . «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский язык и второй иностранный язык)” - 239 .

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БНТУ

Зачисление на платную форму обучения завершил также уже Белорусский национальный технический университет (БНТУ). Вот самые высокие баллы:

“инженерная экономика (инновационные проекты на промышленном предприятии)” - 279 ,

, “информационные системы и технологии (информационные системы и технологии (в банковской сфере))” - 280 ,

, “электроэнергетика и электротехника (релейная защита и автоматика)” - 288 ,

, “электроэнергетика и электротехника (электроснабжение)” - 281 ,

, “электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети)” - 277 ,

, “информационные системы и технологии (информационные системы и технологии в проектировании и производстве)” - 290 ,

, “программная инженерия” - 304 ,

, “автоматизация технологических процессов и производств (автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике)” - 284 ,

, “робототехнические системы (промышленные роботы и робототехнические комплексы)” - 294 .

БГПУ

Результатами приема на платную форму обучения поделились также в Белорусском государственном педагогическом университете (БГПУ). Вот специальности с самым высоким проходным баллом:

“Психология” - 275 . “Социально-педагогическое и психологическое образование” - 269 . “Художественное образование” - 265 . “Социальная работа и консультирование” - 261 . “Начальное образование” - 254 .

Кстати, на некоторые специальности БГПУ на платную форму зачислили всех абитуриентов.

Баллы на бюджет в БГУИР, БНТУ и на «технических» факультетах БГУ

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о проходных баллах на бюджет в БГУИР, БНТУ и на факультете прикладной математики и информатики (ФПМИ), а также механико-математическом (мехмат) БГУ.

В БГУ, например, высокие баллы сложились на специальности «информатика» (384), «кибербезопасность» (378) ФПМИ, «компьютерная математика и системный анализ» (364) мехмата. А в БНТУ одни из самых высоких баллов — на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства.

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Баллы в медицинских вузах на бюджетную форму

Также мы писали о баллах на бюджет в БГМУ, Витебском государственном медицинском университете (ВГМУ), Гомельском государственном медицинском университете (ГГМУ). К примеру, в ВГМУ проходной на «стоматологию» — 390, на «фармацию» — 358.

А в ГГМУ в лидерах оказалась специальность «лечебное дело»: для зачисления туда на бюджет нужно было набрать 344 балла.

Белорусские медицинские вузы назвали баллы на бюджет. Где проходной — 395 из 400?

Баллы на бюджет в МГЛУ и БГУ

Кроме того, мы сообщали о проходных баллах на бюджет в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) и сравнивали с соответствующими специальностями в БГУ. К примеру, на специальности «переводческое дело (английский язык и второй иностранный)» в инязе проходной составил 366, а на «современные иностранные языки (китайский язык и английский язык)» — 361.

Чтобы стать студентом специальности «переводческое дело» в БГУ, нужно было набрать 357 баллов, а чтобы поступить на «романо-германскую (итальянскую) филологию» – 361.

МГЛУ и БГУ озвучили баллы на бюджет для будущих переводчиков и учителей иностранного. Где проходной — 390 из 400?