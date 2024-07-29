МГЛУ и БГУ озвучили баллы на бюджет для будущих переводчиков и учителей иностранного. Где проходной - 390 из 400?

Опубликовано: 29.07.2024 14:35 , Обновлено: 29.07.2024

В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Белорусском государственном университете (БГУ) и областных вузах зачислили на первый курс дневной бюджетной формы обучения будущих переводчиков, преподавателей иностранных языков и специалистов по межкультурной коммуникации. Посмотрели, где лингвистам для поступления нужно было набрать 390 из 400 баллов.

Напомним, у абитуриентов, которые не сдают внутренние испытания в вузе, общая сумма баллов рассчитывается по формуле “средний балл аттестата + результат двух ЦЭ + одного ЦТ” (или же трех ЦТ вместо ЦЭ для выпускников прошлых лет и колледжей). То есть максимум можно набрать 400 баллов. Вот какие проходные баллы на бюджет сложились в минском инязе:

«Современные иностранные языки (английский язык и второй иностранный)» - 323 (полупроходной - 322 ), «Современные иностранные языки (испанский язык и английский язык)» - 333 , «Современные иностранные языки (французский язык и английский язык)» - 324 (полупроходной - 322 ), «Современные иностранные языки (немецкий язык и английский язык)» - 317 (полупроходной - 315 ), «Современные иностранные языки (китайский язык и английский язык)» - 361 (полупроходной - 359 ), «Переводческое дело (китайский язык и английский язык)» - 390 , «Переводческое дело (английский язык и второй иностранный)” - 366 , «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский язык и второй иностранный)” - 365 (полупроходной - 364 ).

В БГУ будущих переводчиков и преподавателей иностранного языка готовят на двух факультетах - филологическом и факультете социокультурных коммуникаций (ФСК). Вот какие там проходные на бюджет в этом году:

«переводческое дело», ФСК – 357 ,

, «современные иностранные языки», ФСК - 349 ,

, «восточная филология (китайская)» – 361 ,

, «романо-германская (немецкая)» – 357 ,

, «романо-германская (итальянская)» – 361 ,

, «романо-германская (английская)» – 349 ,

, «романо-германская (французская)» – 346 .

БГУИР, БНТУ и мехмат БГУ назвали баллы на бюджет в 2024 году. Где проходной для «технарей» — 395 из 400?

[info_b]С проходными баллами на бюджет всех факультетов БГУ можно ознакомиться по ссылкам здесь и здесь. [/info_b]

На лингвиста, конечно, можно выучиться и в областных вузах. Вот баллы на соответствующие специальности Гродненского государственного университета (ГрГУ) имени Янки Купалы:

“лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации” - 375 ,

, “романо-германская филология (английская)” - 320 ,

, “романо-германская филология (немецкая, на базе немецкого)” - 298 ,

, “романо-германская филология (немецкая, на базе английского)” - 283 ,

, “современные иностранные языки” - 292 .

В БГУ зачислили студентов на бюджет 9 факультетов. Где проходной балл — 395 из 400?

На языковые специальности Гомельского государственного университета (ГГУ) имени Франциска Скорины сложились следующие проходные:

“Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий)” - 342 , “Современные иностранные языки (английский и немецкий, английский и французский)” - 310 , “Современные иностранные языки (немецкий, английский)” - 208 .

Пока одни вузы полностью закрывают бюджетные места, другие открывают дополнительный набор из-за нехватки абитуриентов. Так, об этом сообщил Гродненский государственный аграрный университет. Допнабор открыли на «востребованную специальность» на ветеринарном и биотехнологическом факультетах. Документы запланировали принимать 28 и 29 июля.

Гродненский вуз объявил о дополнительном наборе на «востребованную специальность». На подачу документов есть 2 дня

Также допнабор открыли Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках Могилевской области и Витебская государственная академия ветеринарной медицины. В общей сложности свободно почти 500 мест на разных специальностях. К примеру, в сельхозакадемии свободно 13 мест на специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», 83 места — на программе «производство продукции растительного происхождения».

Два вуза Беларуси объявили о дополнительном наборе по 12 специальностям. На какие свободны почти 500 мест?