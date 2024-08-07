В Минобразования раскрыли, повысят ли стоимость обучения в белорусских вузах в 2024 году

Опубликовано: 07.08.2024 19:41 , Обновлено: 07.08.2024

Первый заместитель министра образования Беларуси Александр Баханович на пресс-конференции рассказал, ожидается ли повышение стоимости обучения для платников в вузах страны в 2024 году.

“В этом году не планируется повышение стоимости обучения”, - сказал Баханович.

К слову, как сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов, белорусские вузы уже зачислили на платную форму обучения около 16 тыс. человек. Однако еще не все учебные заведения завершили прием, поэтому окончательная цифра изменится.

На сегодня заполненность платных мест, по информации Пищова, составляет свыше 90%.

Ранее Telegraf.news рассказывал об итогах зачисления абитуриентов на дневную бюджетную форму обучения в белорусских вузах, конкурсе в частности. В Минобразования сообщили, на каких специальностях в каких университетах сложился самый большой конкурс на бюджет.

К примеру, конкурс на специальность «тренерская деятельность» в Белорусском государственном университете физической культуры составил 5,5 человека на место.

На 1 место — 20 человек. В Минобразования назвали 5 специальностей с самым большим конкурсом в белорусских вузах

Также мы публиковали подборку белорусских банков, которые предлагают кредиты на обучение будущим студентам. Посмотрели, где самые выгодные условия кредитования и какие документы нужно будет принести в банк. К слову, банки открывают для клиента кредитную линию и раз в семестр перечисляют нужную сумму на расчетный счет учебного заведения после заключения договора.

Четыре белорусских банка предложили кредиты на учёбу в вузах и ссузах в 2024 году. Где самые низкие проценты?