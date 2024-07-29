Белорусские медицинские вузы назвали баллы на бюджет. Где проходной - 395 из 400?

Опубликовано: 29.07.2024 19:04 , Обновлено: 29.07.2024

Белорусские медицинские вузы зачислили абитуриентов на дневную бюджетную форму обучения и опубликовали проходные баллы. Посмотрели, где самый высокий показатель - 395 из 400 возможных.

Напомним, в Беларуси медиков готовят университеты в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно. Ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) Андрей Гиндюк рассказал, что от 60 до 80% бюджетных мест вуза заняли выпускники, которые поступали по целевому направлению. А остальные места - на общий конкурс. Вот баллы:

стоматологический факультет - 395 ,

, лечебный - 376 ,

, фармацевтический - 375 ,

, педиатрический - 362 ,

, медико-профилактический - 316 .

В БГМУ есть еще военно-медицинский институт, однако проходной балл туда представитель вуза в комментарии агентству БелТА не озвучил. К слову, до 1 августа в университете идет подача документов на платную форму обучения, зачисление запланировано на 2 августа. “Видим предварительный балл, но ожидаем, что в последние дни еще возможно движение”, - дополнил Гиндюк.

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Для сравнения: в 2023 году на бюджет в БГМУ были следующие проходные баллы:

Лечебный факультет - 381 (полупроходной - 380). Педиатрический - 366 (полупроходной - 365). Стоматологический - 395 (полупроходной - 394). Медико-профилактический - 293. Фармацевтический - 382.

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Вот какие проходные сложились на бюджет в 2024 году в Гомельском государственном медицинском университете (ГГМУ):

“лечебное дело” (лечебный факультет) - 344 (полупроходной - 343 ),

(полупроходной - ), “медико-диагностическое дело” (медико-диагностический факультет) - 339 ,

, “медико-профилактическое дело” (медико-диагностический факультет) - 312 .

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А вот баллы Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ):

“Лечебное дело” (лечебный факультет) - 351 . “Стоматология” (стоматологический факультет) - 390 (полупроходной - 389 ). “Педиатрия” (педиатрический факультет) - 337 . “Фармация” (фармацевтический факультет) - 358 .

[info_b]В Гродненском государственном медицинском университете (ГрГМУ) на момент выхода этой публикации проходные баллы не опубликовали. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о проходных баллах на бюджет в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Белорусском национальном техническом университете (БНТУ), а также на факультете прикладной математики и информатики (ФПМИ) и механико-математическом Белгосуниверситета (БГУ). К примеру, на специальность “кибербезопасность” ФПМИ БГУ проходной составил 378 из 400.

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Пока одни вузы полностью закрывают бюджетные места, другие открывают дополнительный набор из-за нехватки абитуриентов. Так, об этом сообщил Гродненский государственный аграрный университет. Допнабор открыли на «востребованную специальность» на ветеринарном и биотехнологическом факультетах.

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Также допнабор открыли Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках Могилевской области и Витебская государственная академия ветеринарной медицины. В общей сложности свободно почти 500 мест на разных специальностях. К примеру, в сельхозакадемии свободно 13 мест на специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», 83 места — на программе «производство продукции растительного происхождения».

Два вуза Беларуси объявили о дополнительном наборе по 12 специальностям. На какие свободны почти 500 мест?