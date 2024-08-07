На 1 место - 20 человек. В Минобразования назвали 5 специальностей с самым большим конкурсом в белорусских вузах

Опубликовано: 07.08.2024 17:47 , Обновлено: 07.08.2024

Белорусские вузы подвели итоги зачисления абитуриентов на дневную бюджетную форму обучения и завершают на платную. В Министерстве образования рассказали, на каких специальностях в каких университетах сложился самый большой конкурс на бюджет.

В этом топе оказались Белорусский государственный университет (БГУ), Гродненский государственный университет (ГрГУ) имени Янки Купалы, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Витебский государственный университет (ВГУ) имени П.М. Машерова, Академия управления при президенте и Белорусский государственный университет физической культуры (БГУФК).

А вот, собственно, сам рейтинг специальностей по конкурсу:

«Графический дизайн и мультимедиадизайн», ГрГУ - 20,5 человека на место. «Графический дизайн и мультимедиадизайн», БГУ - 19 человек. “Информационные системы и технологии”, БГУИР - 6,9 . “Тренерская деятельность”, БГУФК - 5,5 . “Правоведение”, ВГУ - 3,4 . “Государственное управление и право” - 3,3 .

Как отметил первый заместитель министра образования Александр Баханович, конкурс, в отличие от проходного балла, не отражает востребованность специальностей. “Потому что на три бюджетных места может поступить 30 заявок, конкурс составит 10 человек на место. Чтобы получить такой же конкурс на специальности, на которые мы набираем 100 бюджетников, нужна 1 тыс. заявлений”, - пояснил Баханович.

Ранее Telegraf.news рассказывал, на каких специальностях в вузах Беларуси сложились самые высокие проходные баллы в 2024 году на дневную бюджетную форму обучения. Так, это три специальности БГУ и по одной БГУИР и Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ).

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Баллы в БГУИР, БНТУ и на «технических» факультетах БГУ

Также Telegraf.news подробно рассказывал о проходных баллах на бюджет в БГУИР, Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) и на факультете прикладной математики и информатики (ФПМИ), а также механико-математическом (мехмат) БГУ.

В БГУ, например, высокие баллы сложились на специальности «информатика» (384), «кибербезопасность» (378) ФПМИ, «компьютерная математика и системный анализ» (364) мехмата. А в БНТУ одни из самых высоких баллов — на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства.

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Баллы в медицинских вузах

Также мы писали о баллах на бюджет в БГМУ, Витебском государственном медицинском университете (ВГМУ), Гомельском государственном медицинском университете (ГГМУ). К примеру, в ВГМУ проходной на «стоматологию» — 390, на «фармацию» — 358.

А в ГГМУ в лидерах оказалась специальность «лечебное дело»: для зачисления туда на бюджет нужно было набрать 344 балла.

Белорусские медицинские вузы назвали баллы на бюджет. Где проходной — 395 из 400?

Баллы в МГЛУ и БГУ

Кроме того, мы сообщали о проходных баллах на бюджет в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) и сравнивали с соответствующими специальностями в БГУ. К примеру, на специальности «переводческое дело (английский язык и второй иностранный)» в инязе проходной составил 366, а на «современные иностранные языки (китайский язык и английский язык)» — 361.

Чтобы стать студентом специальности «переводческое дело» в БГУ, нужно было набрать 357 баллов, а чтобы поступить на «романо-германскую (итальянскую) филологию» – 361.

МГЛУ и БГУ озвучили баллы на бюджет для будущих переводчиков и учителей иностранного. Где проходной — 390 из 400?