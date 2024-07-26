Два вуза Беларуси объявили о дополнительном наборе по 12 специальностям. На какие свободны почти 500 мест?

Опубликовано: 26.07.2024 15:23 , Обновлено: 26.07.2024

Два сельскохозяйственных вуза Беларуси объявили о дополнительном наборе по 12 специальностям на полную и сокращённую формы обучения. Правда, будущим первокурсникам нужно поторопиться: в приёмной комиссии будут принимать документы до понедельника, 29 июля. Поступить без вступительных испытаний могут те, у кого есть золотая или серебряная медаль, а также диплом с отличием. Всем остальным нужно предоставить сертификаты ЦЭ/ ЦТ в зависимости от выбранной специальности.

Так, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках объявила дополнительный набор на 8 специальностей в зависимости от формы получения образования. На сегодняшний день в общей сложности свободны 258 мест.

Дневная бюджетная форма получения образования:

“Бухгалтерский учёт, анализ и аудит” — 13 мест;

“Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции” — 40 мест;

“Производство продукции растительного происхождения” — 83 места;

“Производство продукции животного происхождения” — 79 мест.

Дневная бюджетная форма получения образования (сокращённый срок):

“Бухгалтерский учёт, анализ и аудит” — 6 мест;

“Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции” — 18 мест;

“Строительство зданий и сооружений” — 10 мест;

“Производство продукции животного происхождения” — 9 мест.

[info_b]Внимание! Информация о количество свободных мест дана по состоянию на 14:30 26 июля. Наиболее актуальные данные уточняйте на сайтах вузов или по телефонам приёмной комиссии.[/info_b]

Витебская государственная академия ветеринарной медицины также объявила дополнительный набор на некоторые специальности сельскохозяйственного профиля. Правда, здесь ситуация с недобором оказалась чуть лучше: на сегодняшний день свободно 221 место.

Дневная бюджетная форма получения образования:

«Ветеринарная медицина» — 121 место;

«Производство продукции животного происхождения» — 63 места.

Дневная бюджетная форма получения образования (сокращённый срок):

«Ветеринарная медицина» — 28 мест;

«Производство продукции животного происхождения» — 9 мест.

[info_b]На сокращённый срок дневной формы получения образования могут поступить абитуриенты ссузов, образовательные программы которых интегрированы с программами высших учебных заведений.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси объявили о дополнительном наборе на два факультета Гродненского государственного аграрного университета. Однако абитуриентам стоит поторопиться: принимать документы будут только два дня — 28 и 29 июля.

Гродненский вуз объявил о дополнительном наборе на «востребованную специальность». На подачу документов есть 2 дня