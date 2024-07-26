Гродненский вуз объявил о дополнительном наборе на "востребованную специальность". На подачу документов есть 2 дня

Опубликовано: 26.07.2024 07:58 , Обновлено: 26.07.2024

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси объявили о дополнительном наборе на два факультета Гродненского государственного аграрного университета. Однако абитуриентам стоит поторопиться: принимать документы будут только два дня — 28 и 29 июля.

Так, дополнительный набор на “востребованную специальность” открыли на ветеринарном и биотехнологическом факультетах Гродненского государственного аграрного университета. При этом количество свободных мест в Минсельхозпроде не уточнили. Однако на сайте ГГАУ по состоянию на утро пятницы, 26 июля, была указана следующая информация:

“Ветеринарная медицина” — 20 бюджетных мест;

“Производство продукции животного происхождения” — 27 бюджетных мест.

Интересно, что неделю назад руководство вуза уже намекало, что вступительная кампания идёт не так хорошо, как хотелось бы. В учебном заведении планировали организовать дополнительный набор на два факультета — биотехнологический и ветеринарной медицины. Так и произошло.

[info_b]На сегодняшний день в Гродненском аграрном университете работает 7 факультетов. Для получения первого высшего образования открыты 10 специальностей. Всего абитуриентам предлагают 426 бюджетных мест.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Белорусском государственном университете провели зачисление на дневную бюджетную форму обучения девяти факультетов (на остальных — в другие дни). В пресс-службе вуза назвали проходные баллы по всем специальностям и количество зачисленных студентов. Посмотрели, где проходной — 395 из 400.

В БГУ зачислили студентов на бюджет 9 факультетов. Где проходной балл — 395 из 400?