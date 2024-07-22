В БГУ зачислили студентов на бюджет 9 факультетов. Где проходной балл - 395 из 400?
В Белорусском государственном университете (БГУ) провели 22 июля зачисление на дневную бюджетную форму обучения девяти факультетов (на остальных - в другие дни). В пресс-службе вуза назвали проходные баллы по всем специальностям и количество зачисленных студентов. Посмотрели, где проходной - 395 из 400.
Так, новоиспеченных бюджетников БГУ набрали на следующие факультеты:
- международных отношений (ФМО),
- военный,
- юридический,
- журналистики,
- экономический,
- филологический,
- химический,
- географии и геоинформатики,
- философии и социальных наук (ФФСН).
Также новых студентов набрали в Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла. На факультет международных отношений, который традиционно удивляет своими большими баллами, всего зачислили 120 бюджетников. Вот проходные баллы:
- “международное право” и “международные отношения” (объединенный конкурс) - 390 ,
- «востоковедение» - 381 ,
- «мировая экономика» – 395 ,
- «международная конфликтология» – 386 ,
- «менеджмент» – 382 ,
- «международная логистика» – 369 ,
- «таможенное дело» – 350 .
[info_b]Для сравнения: в 2023 году на “мировой экономике” проходной балл был 385, на “международном праве” - 398, “международных отношениях” - 394.[/info_b]
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На военном факультете БГУ самые высокие проходные баллы на специальности “международные отношения” (всего зачислили 71 человека):
- на профилизации “международные отношения в военной сфере» – 356 , балл среди девушек – 319 ,
- на профилизации “международные отношения в информационной сфере» – 319 , среди девушек – 354 .
На юридическом самый высокий проходной балл - у будущих политологов ( 355 ) и правоведов ( 351 ).
На журфаке зачислили студентов пока только на специальность “информация и коммуникация” (проходной балл - 372 ). На другие специальности зачисление пройдет позже, так как там для поступления требуются результаты внутренних экзаменов.
На экономическом факультете БГУ самые высокие проходные баллы зафиксировали на специальностях “экономическая информатика” ( 394 ), “менеджмент” ( 389 ), “экономическая безопасность” ( 383 ). Всего же на этот факультет зачислили 77 абитуриентов.
105 выпускников зачислили на филологический факультет. Здесь самые высокие цифры - на “восточной (китайской) филологии” ( 361 ) и на “романо-германской (итальянской) филологии” (тоже 361 ).
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На химфаке самый высокий проходной - на специальности “химия лекарственных соединений” ( 372 ), а на факультете географии и геоинформатики - “геоинформационные системы” ( 330 ).
Факультет философии и социальных наук принял 70 бюджетников. И самый высокий проходной балл не на специальности “философия” ( 349 ), а на “социальных коммуникациях” ( 383 ) и на “психологии” ( 364 ).
А самый “скромный” балл ( 275 ) в этой подборке - на единственной специальности “теология” Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла, сюда зачислили 25 абитуриентов.
[info_b]Подробно с проходными баллами на дневную бюджетную форму обучения названных факультетов БГУ можно ознакомиться здесь.[/info_b]
Ранее Telegraf.news сообщал о конкурсе на бюджет в БГУ в 2024 году. Так, на одной из специальностей он составил 19 человек на место. Но средний конкурс в вузе - 1,6 человека. Как сообщил ректор БГУ Андрей Король, бюджетные места в университете закрыли полностью.
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В то же время другие белорусские вузы не смогли закрыть места на бюджетной форме обучения и объявили дополнительный набор. Так, бюджетников ищут Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Белорусский государственный аграрный технический университет.
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