В БГУ зачислили студентов на бюджет 9 факультетов. Где проходной балл - 395 из 400?

Опубликовано: 22.07.2024 19:42 , Обновлено: 22.07.2024

В Белорусском государственном университете (БГУ) провели 22 июля зачисление на дневную бюджетную форму обучения девяти факультетов (на остальных - в другие дни). В пресс-службе вуза назвали проходные баллы по всем специальностям и количество зачисленных студентов. Посмотрели, где проходной - 395 из 400.

Так, новоиспеченных бюджетников БГУ набрали на следующие факультеты:

международных отношений (ФМО),

военный,

юридический,

журналистики,

экономический,

филологический,

химический,

географии и геоинформатики,

философии и социальных наук (ФФСН).

Также новых студентов набрали в Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла. На факультет международных отношений, который традиционно удивляет своими большими баллами, всего зачислили 120 бюджетников. Вот проходные баллы:

“международное право” и “международные отношения” (объединенный конкурс) - 390 , «востоковедение» - 381 , «мировая экономика» – 395 , «международная конфликтология» – 386 , «менеджмент» – 382 , «международная логистика» – 369 , «таможенное дело» – 350 .

[info_b]Для сравнения: в 2023 году на “мировой экономике” проходной балл был 385, на “международном праве” - 398, “международных отношениях” - 394.[/info_b]

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На военном факультете БГУ самые высокие проходные баллы на специальности “международные отношения” (всего зачислили 71 человека):

на профилизации “международные отношения в военной сфере» – 356 , балл среди девушек – 319 ,

, балл среди девушек – , на профилизации “международные отношения в информационной сфере» – 319 , среди девушек – 354 .

На юридическом самый высокий проходной балл - у будущих политологов ( 355 ) и правоведов ( 351 ).

На журфаке зачислили студентов пока только на специальность “информация и коммуникация” (проходной балл - 372 ). На другие специальности зачисление пройдет позже, так как там для поступления требуются результаты внутренних экзаменов.

На экономическом факультете БГУ самые высокие проходные баллы зафиксировали на специальностях “экономическая информатика” ( 394 ), “менеджмент” ( 389 ), “экономическая безопасность” ( 383 ). Всего же на этот факультет зачислили 77 абитуриентов.

105 выпускников зачислили на филологический факультет. Здесь самые высокие цифры - на “восточной (китайской) филологии” ( 361 ) и на “романо-германской (итальянской) филологии” (тоже 361 ).

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На химфаке самый высокий проходной - на специальности “химия лекарственных соединений” ( 372 ), а на факультете географии и геоинформатики - “геоинформационные системы” ( 330 ).

Факультет философии и социальных наук принял 70 бюджетников. И самый высокий проходной балл не на специальности “философия” ( 349 ), а на “социальных коммуникациях” ( 383 ) и на “психологии” ( 364 ).

А самый “скромный” балл ( 275 ) в этой подборке - на единственной специальности “теология” Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла, сюда зачислили 25 абитуриентов.

[info_b]Подробно с проходными баллами на дневную бюджетную форму обучения названных факультетов БГУ можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал о конкурсе на бюджет в БГУ в 2024 году. Так, на одной из специальностей он составил 19 человек на место. Но средний конкурс в вузе - 1,6 человека. Как сообщил ректор БГУ Андрей Король, бюджетные места в университете закрыли полностью.

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В то же время другие белорусские вузы не смогли закрыть места на бюджетной форме обучения и объявили дополнительный набор. Так, бюджетников ищут Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Белорусский государственный аграрный технический университет.

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