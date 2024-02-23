«А зачем замуж выходили?» – Девушка пожаловалась, что ее распределили за 300 км от мужа. Белорусы в комментариях разделились на два лагеря

Опубликовано: 23.02.2024 18:49 , Обновлено: 23.02.2024

Выпускница Гомельского мединститута выложила в TikTok историю своего распределения. Самой главной «проблемой» оказалось то, что она… замужем. Написала, что ее распределили за сотни километров от места работы супруга. И так врозь – до 2030 года. Рассказала, как ей объяснили такое решение. В комментариях нашла и поддержку, и критику. И реальные советы.

«Такого я просто не ожидала, – написала автор поста. – С сентября, беседуя со всеми, кто имеет к распределению хоть какое-то отношение, была уверена, что поеду к мужу. Мол, во-первых, он – льготная категория, а во-вторых, я прошусь за ним в район с населением в 18к. Поэтому проблем не будет и целевое мне просто перекинут на Гомельскую область. Но на самом распределении меня не то что не слушали, а еще и голос повысили, сказав, что я должна была думать об этом 6 лет назад, а сейчас нечего с ними спорить: поезжай, куда отправляют. А МВД – это не военные, поэтому ничего менять они мне не будут».

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Девушка сообщила, что у нее пропал дар речи. «Сказали ехать в Воложин врачом общей практики, и точка». Правда, спросила, какие варианты возможны. Предложили Червень или Марьину Горку. «Из этих трех городов знала только Марьину Горку, поэтому и выбрала предварительно ее».

Масла в огонь комментариев девушка подлила еще и такой фразой:

«Если бы я просила областной центр или крупный город, но я была готова поехать в район и работать там, просто главное – рядом с мужем. А тут такое… Как вообще они представляют себе жизнь семьи на расстоянии в 300 км друг от друга? С 2020 по 2030 (4 года учебы, год интернатуры и 5 лет отработки)».

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Особенности целевого договора

Первый же комментарий был категоричным: «Подавайте на перераспределение. Они не имеют права разлучать семью!». Но оказалось не все так просто. Тут же ответили: «С целевым договором имеют, к сожалению. Нужно попытаться перезаключить его на другую область». И – резонный вопрос: «А перезаключение целевого договора после окончания учебы разве возможно?».

Кто-то прошел через такую же разлуку: «Та же история. Отправили в Рогачев, а муж – сотрудник ОВД Гомеля. Попросила даже близлежащий Добруш, у меня там прописка – отказали…».

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«В чем проблема? Поживете раздельно»

Среди комментаторов оказалось немало людей, настроенных критически по отношению к молодой паре. Вот несколько примеров таких откликов.

«Я отучилась шесть лет в меде, два года – в ординатуре и десять лет отрабатывала черти где, чтобы иметь возможность нормально работать. Вы, девушка, еще ничего в своей жизни не сделали, чтобы вообще чего-то требовать». «А в чем проблема, не понимаю? Поживете раздельно». «Не поступайте в мед на бесплатно, если не готовы к этому». И – самый категоричный: «А зачем вы замуж выходили, если у вас долг перед Родиной и той организацией, которая на вас рассчитывала? Расплатитесь!».

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Как вариант – декрет

Но большинство все-таки принялись давать советы. Многие – из личного опыта.

«Если вы найдете сами себе место работы, то наниматель сделает запрос, что в вас нуждается. Я именно так перераспределялась». «У меня было целевое с другим районом. Вышла замуж НЕ за военного. По итогу сделала дополнительное соглашение, перераспределилась по месту жительства мужа. А тот район, с кем было прошлое целевое, меня отпустил».

«Ничего, в декрет скроешься как все, и не будешь ныть» – зарядил оптимистичной идеей один из комментаторов. Этот пост тут же нашел продолжение: «Я приехала на отработку уже беременной, оформилась в отделе кадров, встала на учет в ЖК. А через неделю ушла в декрет! Отработка засчитана! Я дома!».

Многие советовали в любом случае не сдаваться: «Все можно, если не упереться рогом. Нет такого города, где не требуются медики».

Еще люди в комментариях предложили в качестве козыря использовать профессию мужа: «С целевым сложнее, конечно. Но если, по словам девушки, он – сотрудник МВД, то должны распределить к мужу обязательно».

Ранее Телеграф писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец предложил “кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам”, которые после окончания вуза не пожелают отрабатывать положенный по закону срок по обязательному распределению. С таким предложение глава Минобразования выступил 13 февраля на совещании у президента.

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