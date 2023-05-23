"Пять лет иди отработай" - Лукашенко поручил медчиновникам "разобраться с целевиками"

Опубликовано: 23.05.2023 12:57 , Обновлено: 23.05.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 мая в ходе совещания по актуальным вопросам здравоохранения поднял вопрос распределения молодых специалистов, закончивших обучение в медицинских вузах страны по целевому направлению. Он потребовал от областных и районных администраций создать "нормальные условия" для работы молодых специалистов, в том числе, в сельской местности, а по отношению к самим выпускникам - прекратить "вольницу".

“Как вы собираетесь удержать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов? И для медиков тоже. Отсюда и кадровые проблемы: вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики”, - раскритиковал он чиновников из сферы здравоохранения.

По словам Лукашенко, молодые специалисты предпочитают по окончании вуза искать себе работу в Минске или “что еще хуже - за границей”.

“Разберитесь с целевиками. Разберитесь, кого вы туда набираете”, - поручил Минздраву и местным администрациям президент.

“И никаких отговорок после того, как отучился. Ты должен пять лет там отработать. Замуж, еще куда-то там… Это не принимается. Пять лет иди отработай. Мы тратим колоссальные деньги на подготовку медиков. Ни в одной сфере таких затрат нет, а у нас все вольница”, - цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, в настоящее время для студентов белорусских медицинских вузов действует обязательная отработка: по распределению выпускники обязаны отработать два года, а те, кто учился по целевому направлению – пять лет.

В ноябре прошлого года председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что Минобразования получило распоряжение распределять не только выпускников, получивших образование на бюджетной основе, но и тех, кто учится на платной основе.

Иванец рассказал, введут ли обязательное распределение платников в 2023 году

Однако, министр образования Беларуси Андрей Иванец позднее объяснил, что в обязательном порядке распределять “платников” пока не будут, а будут “активно предлагать им использовать такую возможность”.