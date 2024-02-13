«Это что за мода?» – Лукашенко приказал встряхнуть вузы и «бороться» за то, чтобы молодежь «училась и работала здесь»

Опубликовано: 13.02.2024 12:53 , Обновлено: 13.02.2024

Александр Лукашенко 13 февраля на встрече с членами Республиканского совета ректоров вузов назвал главные проблемы, характерные для системы высшего образования. Это востребованность и качество образования, распределение и отработка после обучения, обстановка с кадрами в профессорско-преподавательском составе и идеологическая и воспитательная работа со студентами.

Лукашенко констатировал, что после окончания вуза многие выпускники работают не по профилю, что подготовка непрофильных специалистов, низкая закрепляемость на первом рабочем месте, уход из профессии – это «непозволительная роскошь для государства». И с учетом того, «сколько государство платит» назвал это «экономическим преступлением».

Президент раскритиковал стремление выпускников получить высшее образование за границей:

«Это что за мода? Или объективный выбор? Это будущая элита государства. Нашего государства. Как вы за них боретесь? Конкретный вопрос, на который я хотел бы услышать конкретный ответ. Конечно, они могут вернуться, но с совершенно перевернутым сознанием».

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Он спросил, почему БГУ, БНТУ, медицинские университеты или БГУИР не являются для наших вундеркиндов приоритетом для поступления. И добавил, обращаясь к присутствующим:

«Как вы работаете со школами? Как презентуете себя выпускникам? Как взаимодействуете с предприятиями, которые должны быть заказчиками кадров?».

Лукашенко заявил, что молодежь не слишком охотно идет в науку и преподавание.

«А мы при этом еще и позволяем себе разбрасываться высококвалифицированными специалистами. Не думайте (обращаюсь к руководителям вузов), что на ваш век хватит преподавателей», – сказал глава государства.

Президент сказал, что нужна достойная смена по возрасту в профессорско-преподавательском составе. А также заявил, что «образование никогда не было и не может быть вне политики»:

«Если среди вас до сих пор работают люди, которые не разделяют наши подходы и нашу политику, государственную идеологию, если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей «режима», то какие выводы я должен делать о вас? Вопрос для размышления и принятия решений».

Еще одной проблемой назвал неудовлетворительную идеологическую и воспитательную работу с молодежью.

Ранее Телеграф писал, что Министерство образования Беларуси решило изменить условия поступления на заочную форму обучения в вузы для абитуриентов с общим средним образованием. Теперь даже тем, кто готов учиться за собственные деньги, сначала придётся как минимум 10 месяцев отработать по выбранному профилю или направлению образования.

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